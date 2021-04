LA MULȚI ANI! | Maestrul naiului, Gheorghe Zamfir, împlinește 80 de ani

Gheorghe Zamfir

Muzicianul s-a născut la 6 aprilie 1941, la Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi a urmat Liceul de Muzică nr. 1 din Bucureşti (astăzi Liceul de Muzică ''Dinu Lipatti'') pentru a studia acordeonul. A intrat, însă, la clasa de nai a profesorului Fănică Luca, dovedindu-şi talentul pentru acest instrument. A absolvit liceul în 1961, continuându-şi studiile muzicale la Conservatorul ''Ciprian Porumbescu'' din Bucureşti, unde a absolvit cu o dublă specializare în pedagogie (1966) şi dirijat de cor şi orchestră (1968). Şi-a susţinut doctoratul în 2005, obţinând calificativul Summa Cum Laude pentru teza intitulată ''Naiul - geneză, evoluţie şi semnificaţie'', notează site-ul oficial al artistului www.gheorghezamfir.ro şi www.ucmr.org.ro.

A fost dirijor la Ansamblul de Cântece şi Dansuri ''Ciocârlia'' din Bucureşti (1966-1970) alături de care a efectuat numeroase turnee artistice. În 1970 a fondat Taraful ''Gheorghe Zamfir'', fiind dirijor, naist şi acordeonist al acestuia. În 1982 a plecat din ţară şi s-a stabilit în Franţa, devenind cetăţean francez. În 1990 s-a întors în România, fiind dirijor şi naist al Orchestrei de Muzică Populară Radio din Bucureşti, precum şi profesor de nai la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2004-2005).

Naistul Gheorghe Zamfir a întreprins turnee artistice acoperind majoritatea ţărilor de pe glob, susţinând concerte la: Kennedy Center (New York), Victoria Hall (Geneva), Places des Arts (Montreal), Opera (Sidney), Konzerthauss (Viena), Albert Hall (Londra), Opera din Frankfurt am Main, Palatul Imperial (Tokyo), Opera din San Francisco, Catedrala din Bogota, Palatul Vaticanului, Teatrul antic din Efes, Biserica ''La Madeleine'' (Paris), Televiziunea publică RAI (Roma), Cazinoul din Berna, Deutsche Museum (Munchen), Complex du Jardin (Montréal), Millenium Center (Detroit) ş.a., arată www.ucmr.org.ro.



Şi-a arătat măestria în interpretările la acest instrument sub baghetele unor mari dirijori, precum Seiji Ozawa, Roberto Benzi, Boris Brott, Cristian Mandeal, Iosif Conta, Horia Andreescu etc. De asemenea, a colaborat cu Orchestra Naţională Radio din Bucureşti, Filarmonica ''George Enescu'' din Bucureşti, London Symphonie Orchestra, Filarmonica din Monte Carlo, British Chamber Orchestra, James Last Orchestra, Orchestra Simfonică din Detroit, Orchestra de Cameră din Berna, Orchestra Simfonică din Zurich, Orchestra Simfonică de Stat din Izmir etc.

Gheorghe Zamfir a inclus în interpretările sale lucrări ample de Bach, Albinoni, Haydn, Vivaldi, Mozart, Puccini, Verdi, Schubert, Chopin, Schumann, Massenet, Gounod, Bartók, Vangelis, lărgind astfel repertoriul pentru nai. A introdus în repertoriul concertistic, în 1972, formula naiului acompaniat de orgă sau de o orchestră simfonică şi a fondat, în 1984, primul cvintet de naiuri. A colaborat cu principalele Case de discuri europene, precum Phillips, Polygram. A avut numeroase înregistrări cu Electrecord.

"Bocet" (1966, nai), "Romanţă" (cor mixt, nai şi flaut, 1968), "Messa păcii" (1974), "Danse roumaine" (1979), "Rapsodia primăverii" (1983), "Suita pentru nai şi orchestră de coarde" (1986), "Amintiri din copilărie" (nai şi violă, 1988), "Ave Maria" şi "Sancta Maria" (soprană, 1988), "În lumea lui Teo" (miniaturi pentru oboi şi pian, 1989), "Expresie pe corzi de argint şi tuburi de aur" (nai şi violoncel, 1990), "Ave Maria" (cor bărbătesc, 1992), "Pe calea luminii" (1992), "Suita a II-a pentru nai şi orchestră de coarde" (1994), "Hora lui Zamfir" (1999), "Simfonia Divină" (2001), "Suita română" (2004), "Concertul teiului" (nai şi pian, 2004), "Concertul nr. 2 pentru nai, pian şi orchestră" (2005), "Concertul pentru nai, flaut şi orchestră" (2005), "O floare între flori" (fagot şi nai, 2005), "Gloria" (cor bărbătesc, nai, orgă, recitator şi percuţie, 2005) sunt doar câteva din cele 300 de compoziţii ale sale, potrivit www.ucmr.org.ro.

A interpretat temele muzicale ale unor filme celebre, precum: "The Tall Blond Man with One Black Shoe" (1972, sub bagheta lui Vladimir Cosma), "Picnic at Hanging Rock" (1975, "Doina: Sus Pe Culmea Dealului" şi "Doina Lui Petru Unc"), "Once Upon a Time in America" (1984, sub bagheta lui Ennio Morricone), "Karate Kid" (1984, sub bagheta lui Bill Conti), "Kill Bill: Vol.1" (2003, "The Lonely Shepherd"). A compus muzica filmului "Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii" (1980, regia Mircea Mureşan), potrivit www.imdb.com.

Artist complet şi complex, Gheorghe Zamfir a scris volumele "Dincolo de sunet" (versuri, ediţie bilingvă, româno-franceză, 1979), "Drum de spini şi de glorii" (versuri, 1981), "Metodă de nai" (lucrare didactică, 1999), "Binecuvântare şi blestem" (autobiografie, 2000), "În inima întristată a barocului" (versuri, 2006), "Poveştile lui Zamfir" (carte pentru copii, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2013). De asemenea, a prezentat mai multe expoziţii de pictură, în ţară şi peste hotare.

Este membru al Societăţii Compozitorilor, Autorilor şi Editorilor din Franţa şi al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

I-au fost decernate o serie de distincţii, medalii, premii, titluri onorifice, între care: Premiul "Orfeul de Aur" (Sofia, 1968), "Crucea lui Carol" şi "Ţitera de Aur" (Franţa, 1970, 1971), Medalia de Aur a Academiei de Arte, Ştiinţe şi Litere din Paris (1979); Premiul I al Asociaţiei "La Race des Seigneurs" din Toulouse (1983); Diploma de onoare a Academiei româno-americane de arte şi ştiinţe din Paris (1986); Diploma de onoare a UNESCO (1988), Premiul Internaţional Omnia pentru întreaga operă muzicală (Bucureşti, 2009), laureat al celei de-a 13-a ediţii a premiilor Oscar Românesc (2010), Ordinul Republicii Moldova (2013), Ambasador al Turismului Românesc (2013), Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius din Constanţa (2016); peste 120 de discuri de platină, aur şi argint în Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Canada şi Franţa.



În 2013, în perioada 21-25 aprilie, a avut loc prima ediţie a Festivalului Naiului ''Gheorghe Zamfir'', care s-a desfăşurat la Sfântu Gheorghe, Arcuş şi Braşov.

Maestrul a sărbătorit la 31 mai 2014, la Ateneul Român, 50 de ani de carieră, alături de prieteni artişti precum Dan Puric, Nicolae Licareţ sau Vlad Miriţă. Spectacolul de aproximativ trei ore a inclus ritmuri tradiţionale, muzică internaţională sau compoziţii ale marilor clasici. A primit cu acest prilej un trofeu din partea Casei de discuri Electrecord.

În 2015, a cântat mai multe piese, alături de muzicianul Andre Rieu şi orchestra acestuia, cu ocazia concertelor pe care acesta le-a susţinut la Bucureşti. A cântat în 2017, în spectacolul "Zamfir+100", dar şi în duet cu tenorul Andrea Bocelli, în cadrul celor două concerte susţinute de acesta la Bucureşti şi Cluj-Napoca. A deschis cu un concert extraordinar, dedicat întregii sale cariere, evenimentul "Zilele Bucureştiului" din perioada 21-23 septembrie 2018, la care au fost invitaţi numeroşi artişti de talie naţională şi internaţională. În 2018, în cadrul evenimentului internaţional "Concerto di Natale" de la Vatican, Gheorghe Zamfir a cântat "Silent Night" acompaniat de cântăreţele Anastacia şi Alessandra Amoroso şi de flautistul Andrea Griminelli. Maestrul şi Griminelli au interpretat apoi "The lonely Shepherd", notează http://www.gheorghezamfir.ro/.

Concertul susţinut alături de Orchestra Metropolitană Bucureşti a încheiat evenimentele prilejuite de vizita Papei Francisc la Iaşi (1 iunie 2019), Suveranul Pontif aflându-se în România în perioada 31 mai - 2 iunie 2019.

De asemenea, a susţinut concerte şi în străinătate, în Israel (2017), Egipt, Irlanda, China (2018), Croaţia, Italia (2019), potrivit site-ului său oficial.

sursa agerpres

foto: facebook.com/GheorgheZamfirOfficial

ŞTIRILE ZILEI