În Mariupol, oraș ocupat de ruși, nu a avut loc o paradă militară cu ocazia Zilei Victoriei

Un consilier al primarului de la Mariupol, Petro Andriușenco, a spus că nu a avut loc o paradă, dar că au fost depuse flori la un memorial recent renovat de separatiștii susținuți de ruși.

Pentru a sărbători ziua de 9 mai, ocupanții au aprins un foc veșnic asupra Savur Mohyla [memorialul de război din regiunea Donețk] de la o torță cu care a fost adus focul veșnic de la Moscova. Combinația grotescă a tradițiilor Jocurilor Olimpice și Înălțarea Focului Binecuvântat de Paște este cea mai bună demonstrație a esenței Zilei Victoriei pentru ruși”, a spus Andriușenco.

Liderul Republicii Populare Donețk, Denis Pușilin, a aprins flacăra veșnică la Mariupol pentru a marca Ziua Victoriei, potrivit videoclipului difuzat de canalul DPR Telegram „PRO_Republic”.

