Ziua de 14 mai a fost aleasă special pentru a coincide cu una dintre cele mai importante sărbători israeliene, Ziua Ierusalimului. Și ora este specială: este ora la care a fost proclamată independența Israelului.

Washingtonul este reprezentat de o delegație amplă din care fac parte și fiica președintelui Trump, Ivanka, și soțul acesteia, Jared Kushner, amândoi în calitate de consilieri prezidențiali.

Ceremonia de inaugurare a Ambasadei SUA la Ierusalim a început cu intonarea imnului Statelor Unite ale Americii. A urmat discursul ambasadorului american în Israel.

David Friedman, ambasadorul Statelor Unite în Israel: "Astăzi ne respectăm promisiunea făcută poporului american și acordăm Israelului același drept pe care îl acordăm oricărui alt stat, să-și desemneze capitala".

Președintele american, Donald Trump, nu participă la inaugurare însă a transmis, de la Washington, un mesaj video, în care a subliniat că SUA rămân "deplin" angajate în căutarea unui acord durabil de pace între israelieni și palestinieni.

Donald Trump, președintele SUA: Cea mai mare speranță a noastră este pacea. Statele Unite rămân deplin angajate în facilitarea unui acord durabil de pace.

"On December 6th, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem." #USEmbassyJerusalem pic.twitter.com/lne5FB7sB8