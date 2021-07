La Festivalul Untold de la Cluj fiecare participant trebuie să aibă alocată o suprafață de un metru pătrat

Festivalul Untold de la Cluj se va putea ține, dar fiecare participant va trebui să aibă alocată o suprafață de un metru pătrat. În plus, spectatorii vor trebui să prezinte dovada vaccinării. Explicațiile au fost oferite luni seară, la Tema Zilei, de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Ultima victorie pe care am obținut-o a fost atunci când am convins să se renunțe la acel perimetru de doi metri pătrați pentru un participant. Sigur, am obținut doar la evenimentele de peste 2500 de persoane, dar a fost un pas important. Peste 2500 de participanți este obligatoriu ca toată lumea să fie vaccinată și să se poarte mască. Operatorul este obligat să asigure un perimetru de un metru pătrat pe spectator prezent, a declarat ministrul Culturii la TVR.

