Primele date care atestă existenţa cetăţii Făgăraș sunt din 1455. De atunci, fortificația a suferit mai multe transformări. În secolul 16 a fost construit şanţul din jurul cetății, care a fost umplut cu apă. Ultimele modificări arhitecturale au fost făcute în secolul 17.

Fostele grajduri princiare vor fi restaurate complet. Acolo vor fi organizate ateliere de creație și spatii de depozitare pentru bunuri de patrimoniu.

Se vor construi și doua poduri de lemn peste lac, unul pietonal și unul care vă putea fi ridicat.

În curtea mare a cetății se va reconstrui și o fântână, iar în jurul fortificațiilor vor fi amenajate locuri de promenadă.

De la 1 iunie, muzeul cetății a fost redeschis. De la an la an are tot mai mulți vizitatori.

Castelul fortificat de la Făgăraș a fost o reşedinţă nobiliară şi princiară importantă în Transilvania. După 1700 însă, a servit unor scopuri militare. În secolul 20, a fost garnizoana a armatei române, lagăr pentru prizonieri sau închisoare pentru deținuți politici.

