La 70 de ani de la urcarea pe tron, Regina Elisabeta a II-a anunță că soția prinţului moştenitor, Camilla, va fi Regină Consoartă atunci când Charles va deveni Rege

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat într-un mesaj adresat naţiunii sâmbătă, în ajunul Jubileului său de Platină, că soţia fiului ei Charles, Camilla, va fi Regină Consoartă atunci când prinţul Charles va deveni rege. Regina Elisabeta a II-a este cel mai longeviv monarh în viaţă din lume, iar în istoria Regatului Unit are cea mai lungă domnie, depăşind-o, la 9 septembrie 2015, pe cea a reginei Victoria (1837-1901).

Prințul Charles și soția sa, Camilla / FOTO: The Royal Family/Facebook

Suverana, în vârstă de 95 de ani, şi-a exprimat "dorinţa sinceră", într-un mesaj în ajunul împlinirii a 70 de ani de la urcarea ei pe tron, ca ducesa de Cornwall "Camilla să fie desemnată regină consoartă" atunci când Charles va fi rege.

Până în prezent se știa că a doua soţie a prinţului Charles va fi doar prinţesă consoartă.

Camilla, 74 de ani, s-a căsătorit cu prinţul Charles, 73 de ani, în 2005 în cadrul unei ceremonii civile.

În decembrie, regina a promovat-o pe Camilla "Dame" a Ordinului Jartierei, cel mai prestigios ordin cavaleresc britanic.

70 de ani de la proclamarea prinţesei moştenitoare Elisabeta, regină a Regatului Unit

La 6 februarie 2022 se împlinesc 70 de ani de la proclamarea şi de la accederea la tron (Accesion Day) a prinţesei moştenitoare Elisabeta, în urma decesului tatălui său, regele George al VI-lea (1936-1952), sub numele de regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În 1952, sănătatea precară a regelui George al VI-lea l-a obligat să abandoneze un turneu planificat în ţările Commonwealth. Prinţesa Elisabeta, însoţită de soţul său, prinţul Philip, a preluat îndatorirea regală. La 6 februarie, în timp ce se afla într-o zonă îndepărtată a Kenyei, prinţesa a primit atât vestea morţii tatălui său, cât şi pe cea a proclamării sale ca regină a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Într-un moment, la numai 25 de ani, ea încetase să mai fie prinţesa Elisabeta şi devenise regina Elisabeta a II-a.

Turneul a fost abandonat imediat, iar tânăra regină s-a întors în Marea Britanie. Ea a fost întâmpinată, la 7 februarie, de prim-ministrul Winston Churchill şi de alţi oficiali la aeroport, înainte de a se întoarce la Clarence House. Steagurile fuseseră coborâte în bernă în toată ţara, doar Royal Standard a rămas înălţat la catarg complet anunţând prezenţa reginei, fapt ce reprezenta, totodată, şi continuitatea monarhiei.

Noua regină a fost proclamată oficial în cadrul Consiliului de Accedere de la Palatul St. James, ţinut în ziua morţii regelui George al VI-lea. La eveniment au participat membri ai Consiliului Privat împreună cu Marii Ofiţeri de Stat, Lordul Primar al Londrei, Înalţi Comisari şi funcţionari publici. La 8 februarie, la întoarcerea din Kenya, regina Elisabeta a II-a a depus jurământul cunoscut sub numele "Declaraţia de Accedere" în care s-a angajat să menţină succesiunea protestantă stabilită.

În urma jurământului Majestăţii Sale, proclamaţia publică a noului suveran a fost citită de către Garter King of Arms la Palatul St. James, în prezenţa Contelui Mareşal şi a doi dintre sergenţii de arme ai suveranului. De asemenea, o ceremonie similară a avut loc la Edinburgh, executată de către Lordul Lyon King of Arms, precum şi la Belfast şi Cardiff.

Accederea Majestăţii Sale la tron a avut loc într-o perioadă în care o familie tânără abia se întemeia: prinţul Charles avea trei ani, iar prinţesa Anne doar unul. Noile îndatoriri ale reginei trebuiau să prevaleze asupra vieţii de familie, lungile turnee în străinătate şi numeroasele alte evenimente interne ţinând-o departe de familie luni de zile, notează site-ul oficial al Familiei Regale.

Ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II-a s-a desfăşurat la Westminster Abbey, la 2 iunie 1953.

Elisabeta Alexandra Mary de Windsor s-a născut la 21 aprilie 1926, la Londra, ca fiică a prinţului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea şi a prinţesei Elizabeth Bowes-Lion, ducesă de York. Cursul vieţii prinţesei Elisabeta avea să se schimbe în 1936, odată cu moartea suveranului George al V-lea, bunicul său de care era foarte apropiată. În decembrie 1936, după abdicarea lui Eduard al VIII-lea, fratele său, ducele Albert de York a fost proclamat rege, sub numele de George al VI-lea. După ce tatăl său a urcat pe tron, prinţesa Elisabeta a devenit moştenitoare a tronului, cu titlul Alteţa Sa Regală Prinţesa Elisabeta.

Prinţesa Elisabeta şi-a luat rolul în serios de la o vârstă fragedă, îndatoririle sale începând cu mult înainte ca ea să urce pe tron. În efortul comun de război, prinţesa Elisabeta, împreună cu sora sa, s-a adresat, în 1940, tuturor copiilor, la BBC's Children's Hour, mulţumindu-le pentru curaj şi îngăduinţă: "Încercăm să facem tot ce putem pentru a-i ajuta pe marinarii, soldaţii şi aviatorii noştri bravi şi încercăm, de asemenea, să îndurăm propria parte din pericolul şi tristeţea acestui război."

Sărbătorile jubileului din Regatul Unit datează din 1809. Aceasta va fi cea de-a patra a reginei, după evenimentele jubiliare de argint (1977), de aur (2002) şi de diamant (2012). Elisabeta a II-a este primul monarh care marchează un Jubileu de platină.



Cu prilejul acestei zile, sunt arborate anumite steaguri şi sunt organizate recepţii. La Londra, o salvă de artilerie a armelor regale va fi trasă de trupa regelui - Royal Horse Artillery (numită în onoarea lui George al VI-lea) şi de către Honourable Artillery Company la Turnul Londrei. Salve de artilerie vor fi trase şi în alte zone din Regatul Unit. Aceste salve de artilerie nu au loc duminica, aşa că, în acest an, vor fi trase luni, 7 februarie, notează site-ul https://commonslibrary.parliament.uk/.



Pe lângă tradiţionalul Trooping the Color, când în fiecare an, la 11 iunie, este sărbătorită oficial ziua de naştere a reginei, peste 1.500 de faruri Platinum Jubilee vor fi aprinse în Marea Britanie, Insula Man, Teritoriile Britanice de peste mări şi, pentru prima dată, în capitalele ţărilor Commonwealth-ului.

În mod obişnuit, regina aniversează urcarea pe tron în mod privat la reşedinţa sa de la Sandringham, ziua de 6 februarie fiind ziua în care tatăl său, regele George al VI-lea a încetat din viaţă. Cele mai multe dintre sarcinile din cadrul Jubileului vor fi repartizate altor membri ai familiei regale, printre care prinţul William şi soţia sa, Kate, precum şi ducesa de Cornwall, medicii recomandându-i reginei, în vârstă de 95 de ani, cât mai multă odihnă. Anul trecut, la 9 aprilie, prinţul-consort Philip a încetat din viaţă la vârsta de 99 de ani.

Sursa: The Royal Family, commonslibrary.parliament.uk, Agerpres

