Conflict deschis între palate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Președintele Klaus Iohannis nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, iar această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare, se arată într-un comunicat al Administrație Prezidențiale.

"Inițiativa Guvernului României poate reprezenta, eventual, cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, în cadrul căruia statutul Ierusalimului reprezintă o temă centrală. Acest statut poate fi stabilit numai în urma încheierii unui acord direct şi final între părți" - afirmă președintele.

Klaus Iohannis subliniază că "poziția constantă a țării noastre în ceea ce privește Procesul de Pace din Orientul Mijlociu rămâne neschimbată" și reiterează "necesitatea rezolvării juste și de durată a conflictului israeliano-palestinian, prin implementarea „soluției celor două state”, Israel și Palestina, care să coexiste în pace și securitate, ca unică variantă viabilă și capabilă să garanteze îndeplinirea aspirațiilor părților."

Administrația Prezidențială reamintește faptul că "există o serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită, printre altele, statelor membre ONU să se abțină să stabilească misiuni diplomatice în Ierusalim și să intensifice eforturile internaționale pentru o pace durabilă, cuprinzătoare și justă în Orientul Mijlociu. Prin urmare, în această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional relevant."

Și ministerul Afacerilor Externe de la București a reacționat printr-un comunicat în care se arată că a fost lansat un proces de analiză și evaluare privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim" prin care "se are în vedere un proces cuprinzător de analiză interinstituțională, cu includerea și consultarea tuturor instituțiilor și actorilor relevanți, conform Constituției și legilor în vigoare."

MAE subliniază că "în mod tradițional, România a avut o poziție echilibrată în gestionarea dosarului israeliano-palestinian, fapt confirmat inclusiv de recunoașterea, în plan bilateral, de mai bine de trei decenii a statului palestinian. [...] Poziția echilibrată este susținută inclusiv de preocuparea constantă a țării noastre în ceea ce privește comunitatea originară din România aflată atât în Statul Israel, cât și în Palestina."

Precizările Administrației Prezidențiale și ale MAE vin după ce joi seară, Liviu Dragnea a declarat că decizia mutării ambasadei a fost luată și vor începe procedurile în acest sens. "Acum ceva timp eu am spus că, din punctul meu de vedere, şi România, după anunţul administraţiei americane, trebuie să-şi mute ambasada din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. [...] Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană", a afirmat președintele PSD, Liviu Dragnea, la Antena 3.

ŞTIRILE ZILEI