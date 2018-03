Liviu Dragnea a făcut declarații la ieșirea de la ședința informală de astăzi . El a spus că fiecare nou membru al Biroului Permanent Național are "un pachet minim de responsabilități", iar despre cei care au spus că și-a înlăturat toate vocile critice din conducerea partidului a spus că "fiecare poate să-nfrunte pe fiecare, dar nu suntem aici pentru confruntări", ci "să lucrăm împreună să îndeplinim niște obiective pe care oamenii le-așteaptă".

Declarații Liviu Dragnea:

- Am avut o primă întâlnire informală, cu cei aleși la congres, am discutat despre asumarea de responsabilități, despre implicarea fiecăruia dintre ei în a îndeplini obiectivele pe care le-am aprobat la congres. Despre dorința mea ca această nouă echipă de conducere să funcționeze într-adevăr ca o echipă, le-am spus că valoarea fiecăruia va fi în măsura în care se va putea integra în mod serios în această echipă, de modul cum vor relaționa cu colegii din regiunile care i-au ales, despre un mod de comunicare coerent și efcient. Cred și îmi doresc ca această echipă să fie una sudată, de care și partidul are nevoie, dar și guvernul, și parlamentul, și toți membrii noștri de partid și toți cei care ne susțin.

- O să fie o discuție cu fiecare vicepreședinte și o să stabilim pentru fiecare un pachet minim de responsabilități, dar asta nu înseamnă că vor fi exclusive sau restrictive, toți vor avea implicare în chestiunile generale, dar vor avea implicare și în niște chestiuni specifice, în funcție de dorința și expertiza fiecăruia.

- le-am adus aminte tuturor ce-a însemnat anul 2016, când tot partidul, și în conducerea centrală și în conducerile județene, a funcționat ca o echipă. Proiectele personale pot fi foarte bine scoase în evidență în cadrul unei echipe, în cadrul unui proiect mare, care este "Proiectul pentru România", și sunt absolut convins că toți au înțeles lucrul ăsta. le-am spus, de asemenea, că vreau ca ei să comunice cât mai mult, numai că să comunice structurat și să comunice pe ceea ce așteaptă mai mult oamenii de la noi. Pentru că oamenii, românii nu sunt interesați de care e mai vocal decât celălalt, care înjură mai mult decât celălalt, ci să afle de la noi ceea ce am făcut și ceea ce avem de gând să facem și care se va măsura imediat după ce comunicăm.

- Eu n-am de gând să mai comentez prostii care au fost vehiculate în spațiul public, din păcate chiar de către unii dintre colegii noștri. Problema nu se pune care ne-nfruntăm pe care în partid. Misiunea noastră în conducerea partidului nu este să ne înfruntăm, ci să lucrăm împreună să îndeplinim niște obiective pe care oamenii le-așteaptă. Fiecare poate să-nfrunte pe fiecare, dar nu suntem aici pentru confruntări. Înfruntări, confruntări, competiții sunt atunci când se organizează alegeri. Și este foarte bine să se-ntâmple. Noi nu avem alegeri în fiecare zi. Toți membrii de partid, cu câteva excepții, își doresc ca acest partid să funcționeze și să ducă la îndeplinire ceea ce ne-am angajat cu toții, nu numai eu, ci toate cele câteva sute de mii de membri în campania electorală.

- astăzi o să mă-ntâlnesc cu dl. Tăriceanu. Vreau să-i mulțumesc public d-lui Tăriceanu pentru prezența de la congres și pentru cuvintele spuse acolo, vreau să-i mulțumesc domnului Kelemen Hunor, pentru că a fost prezent la congresul nostru și pentru mesajul pe care ni l-a transmis. O să discutăm când facem o coaliție în perioada următoare. Coaliție la care eu aștept, să primim de la Ministerul de Externe, o analiză din care să-nțelegem și noi, în coaliție, și primul ministru, ce avantaj a adus statului român fiecare șef de misiune diplomatică sau atașat comercial. Pentru că o politică externă care nu poate fi măsurabilă prin efectele positive pe care le aduce statului român sau prin dimensiunea economică pe care trebuie să o abordăm cu foarte multă atenție și determinare nu este o politică externă eficientă și de asemenea, și eu și primul ministru așteaptă de la Ministerul de Externe, cât mai repede, propunerea de ambasador pentru Israel. De mai bine de un an de când România nu are ambasador pentru Israel și nu este în regulă aboslut deloc. (...) Ministrul de Externe trebuie să facă propunerea. Premierul va avea un punct de vedere, sigur că și noi, în coaliție, vom avea un punct de vedere, propunere cu care trebuie să meargă la președinte. Orice propunere de ambasador se semnează de către președinte și se contrasemnează de către primul ministru. Dar ca să existe aceste proceduri, trebuie să plece propunerea.

- eu am spus că nu vreau să discutăm în partid despre o propunere de candidat pentru prezidențiale. Din acest motiv nu vreau să comentez nici propunerile colegilor noștri.

