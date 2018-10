Liviu Dragnea, despre rezultatul referendumului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Liviu Dragnea: «Nu trebuie s-o justific eu (n.r., slaba prezență la referendum). Am văzut tot felul de analize făcute, de oameni de bună credință, oameni de rea credință, oameni care spun că se pricep dar nu se pricep. În primul rând, sunt câteva constatări. Noi stăm agățați de un număr ipotetic de oameni care ar putea să fie prezenți la referendum în România. Toți știm că sunt milioane de români în afara țării care au drept de vot. Dar acest cvorum, ideea de cvorum - că este 30%, 50% - se dovedește încă o dată că, de fapt, diminuează sau inhibă prezența la vot. Dintr-un motiv foarte simplu: cei care sunt împotriva întrebării dintr-un referendum, indiferent care ar fi aceea, au la îndemână un mijloc care, sigur că e pedepsit de lege dar nimeni nu-l aplică, și anume boicotul referendumului respectiv. În momentul în care ar fi un referendum fără prag, automat s-ar mări numărul de prezență pentru că cei care sunt împotriva întrebării vin să spună "NU", pentru că este jocul majorității. În al doilea rând s-a spus că este referendumul PSD-ului, că este referenedumul meu. Am auzit chiar oameni de foarte bună credință care spuneau că, de fapt, în spatele întrebării respective, ar fi un interes de-al meu sau un interes de-al PSD-ului. Deci n-a fost niciun fel de limită în materie de manipulare. Până la urmă a fost o voință de participare de 4 milioane de români care au vrut să-și exercite un drept de vot, alții au boicotat, ăsta este rezultatul și mergem înainte. (...) Nu putem să facem o analiză în interiorul PSD pentru că nu au fost niște alegeri la care să fi participat PSD. Am spus-o de la început, că PSD nu face campanie pentru a îndemna oamenii să voteze într-un fel sau altul, ci doar o campanie de informare și-atât. Lucru pe care l-am făcut. (...) N-am votat ca partide politice, am votat exact ca cetățeni. Dacă este un eșec, este un eșec al celor care am votat cu "DA". Nu poate să fie un eșec asumat de un partid, indiferent care ar fi acela. În același timp, legea adoptată în Senat nu a fost votată numai de PSD și de ALDE. (...) Nu a fost o decizie în partid pentru ca primarii să facă campanie electorală. Primarii noștri au informat oamenii, dar doar au informat, nu puteau să ia oamenii din case».

