Prim-ministrul Nicolae Ciucă l-a primit la Palatul Victoria pe ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba

"A fost evidenţiat rolul important al hub-ului umanitar de la Suceava în colectarea şi coordonarea formelor de sprijin acordat la nivel european şi internaţional. Cu aceeaşi ocazie, premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări de continuare a sprijinului acordat Ucrainei pentru ajutor umanitar, gestionarea fluxului de refugiaţi, facilitarea exporturilor ucrainene", se precizează în comunicat.

Ministrul Kuleba a prezentat pe larg situaţia militară de pe teren şi a mulţumit Guvernului României şi cetăţenilor români pentru tot sprijinul acordat şi solidaritatea manifestată încă de la declanşarea agresiunii militare ruse, se arată în comunicatul citat.

"Totodată, diplomatul ucrainean a transmis României invitaţia de a contribui substanţial la eforturile necesare pentru reconstrucţie în Ucraina", informează Guvernul.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmtro Kuleba, după întâlnirea cu premierul României, Nicolae Ciucă: Am discutat despre dezvoltarea cooperării comerciale, energetice și de infrastructură, axată pe modalități de diversificare a rutelor pentru exporturile ucrainene. Mulțumesc României pentru sprijinirea Ucrainei și primirea refugiaților ucraineni.

Prime Minister of Romania @NicolaeCiuca received me in Bucharest today. We discussed developing trade, energy and infrastructure cooperation, focused on ways to diversify routes for Ukrainian exports. Grateful to Romania for supporting Ukraine and welcoming Ukrainian refugees. pic.twitter.com/oIoHUO70KS