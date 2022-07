Kristalina Georgieva (FMI): Nu putem exclude o posibilă recesiune globală anul viitor

Kristalina Georgieva

În următoarele săptămâni, FMI ar putea înrăutăţi estimarea privind creşterea de 3,6% a economiei mondiale în 2022, pentru a treia oară în acest an, iar economiştii Fondului încă lucrează la finalizarea cifrelor, a declarat pentru Reuters Kristalina Georgieva.



La finalul acestei luni, FMI ar urma să publice o actualizare a previziunilor pentru 2022 şi 2023, după ce în aprilie a înrăutăţit estimarea privind creşterea economiei mondiale cu aproape un punct procentual. În 2021, PIB-ul global a înregistrat un avans de 6,1%.



"Perspectivele de la ultima noastră actualizare din aprilie s-au înrăutăţit semnificativ", în urma extinderii inflaţiei, a majorărilor mai substanţiale de dobânzi, a încetinirii creşterii economiei Chinei şi a escaladării sancţiunilor legate de invadarea Ucrainei de către Rusia, a apreciat şeful FMI.



Oficialul a adăugat: "Suntem în ape extrem de agitate".



Întrebată dacă ar putea exclude o recesiune globală, Georgieva a răspuns: "Riscul a crescut, astfel încât nu o pot exclude".



Recentele date arată că unele mari economii, inclusiv China şi Rusia, s-au contractat în trimestrul doi, a explicat şeful FMI, adăugând că riscurile ar putea fi chiar mai ridicate în 2023.



"Va fi un an 2022 dificil, dar unul chiar mai dur în 2023. Riscul recesiunii a crescut în 2023", a avertizat directorul general al Fondului Monetar Internaţional.



Oficialul a apreciat că înăsprirea condiţiilor financiare, care durează mai mult timp decât se estima, complică perspectivele economiei globale şi de aceea este esenţială ţinerea sub control a creşterii preţurilor.



O creştere economică mai lentă ar putea fi "preţul necesar de plătit", ţinând cont de necesitatea urgentă şi presantă de a reface stabilitatea preţurilor, a declarat Georgieva.

