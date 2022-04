Kremlinul nu vede "nicio posibilitate" ca Vladimir Putin să fie judecat pentru crime de război în Ucraina

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov / FOTO: Sursa: Shutterstock

Putin nu este preocupat de această problemă, a spus Peskov, care a mai subliniat că Rusia nu recunoaşte autoritatea Curţii Penale Internaţionale (CPI) şi a reiterat poziţia guvernului de la Moscova potrivit căreia că uciderile de civili ucraineni de către soldaţi ruşi nu sunt decât un "fals".



"Respingem că armata rusă are vreo legătură cu aceste atrocităţi, cu aceste cadavre care au fost expuse pe străzile din Bucea", la vest de Kiev, a declarat Peskov.



Canalul britanic de televiziune i-a arătat purtătorului de cuvânt al Kremlinului imagini cu corpuri abandonate după retragerea trupelor ruse şi fotografii făcute din satelit în care se văd aparent aceleaşi cadavre pe când armata rusă controla încă zona.



Peskov a pus la îndoială veridicitatea acestor imagini şi a insistat asupra faptului că "toată situaţia din Bucea nu este decât o farsă bine înscenată, nimic mai mult".



"Acei bieţi oameni, corpurile neînsufleţite pe care le-am văzut acolo, toate acele cadavre nu sunt victime ale trupelor ruse", a insistat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.



Întrebat despre mărturiile adunate de organizaţii precum Amnesty International, care consemnează execuţii sumare de civili, violuri şi alte episoade de violenţă fără discernământ, Peskov a replicat că Moscova "colectează şi ea probe" despre "crimele comise de batalioanele naţionaliste" din Ucraina.



În acest sens, Dmitri Peskov a expus din nou una din naraţiunile obişnuite ale Kremlinului cu "militari ucraineni care încearcă să utilizeze civili drept scuturi umane, care se ascund după civili şi nu îi lasă să plece din oraşe".



Întrebat de prezentatorul Sky News despre ce a simţit personal atunci când a văzut imaginile cadavrelor abandonate pe străzi, reprezentantul Kremlinului a spus: "Este o tragedie!".



"Armata noastră face tot posibilul pentru a pune capăt acestei operaţiuni. Sperăm ca în zilele următoare, în viitorul apropiat, această operaţiune să-şi poată îndeplini obiectivele sau să se încheie pe calea negocierilor dintre delegaţiile rusă şi ucraineană", a adăugat el.



Întrebat dacă armata rusă este hotărâtă să preia controlul asupra oraşului Mariupol "indiferent de câte vieţi civile ar costa" aceasta, Peskov a răspuns: "Mariupolul va fi eliberat de batalioanele naţionaliste (ucrainene) şi sperăm că acest lucru se va întâmpla mai devreme decât mai târziu".



Cu privire la numărul de civili care ar fi putut fi ucişi de la începutul invaziei, el a refuzat să vorbească despre "orice cifre neconfirmate", admiţând că forţele ruse au suferit "pierderi semnificative".



Referitor la excluderea Rusiei din Consiliul ONU pentru drepturile omului, Peskov a spus că ţara sa "regretă" decizia, dar va continua să "îşi apere interesele folosind orice mijloace legale disponibile".



Publicaţia rusă Meduza.io, declarată drept "agent străin" de autorităţile ruse şi în care în Rusia poate fi accesată doar prin VPN, a publicat joi înregistrări video ce demontează versiunea Kremlinului în legătură cu măcelul de la Bucea.



Fişiere obţinute de Meduza.io, care conţin înregistrări video făcute cu o dronă în zonele de sud ale localităţii Bucea, de lângă Kiev, demonstrează că trupurile împrăştiate pe străzi se aflau acolo încă din perioada în care Bucea se afla sub controlul trupelor ruse. Conform metadatelor fişierelor, aceste înregistrări au fost realizate timp de câteva zile, între 23 şi 30 martie.



Înregistrările pe care le publică Meduza.io reprezintă o altă dovadă foarte importantă, împreună cu imaginile din satelit din The New York Times, care arată că oamenii din Bucea au fost cu siguranţă ucişi chiar înainte ca trupele ruse să se retragă din oraş, conform jurnaliştilor de la această publicaţie.

