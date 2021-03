Kremlinul dezvăluie că Vladimir Putin urmărește televiziunile germane pentru a-și menține fluența

Vladimir Putin. FOTO: Shutterstock

"Se uită la canale TV germane, urmăreşte şi canale TV în engleză. Nu zilnic, dar de câteva ori pe săptămână face şi engleză. Sunt lecţii scurte, dar regulate", a dezvăluit Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, într-un interviu publicat marţi de săptămânalul Argumentî i Factî (Argumente şi fapte). El a adăugat că preşedintele citeşte şi ziare.



Putin a trăit mulţi ani la Dresda, în fosta Republică Democrată Germană, ca ofiţer al serviciului secret rus KGB - perioadă în care şi-a perfecţionat cunoştinţele de germană.



"Hobby-ul său este lectura, în special literatură istorică şi memorii", a afirmat Peskov.



"Desigur, în viaţa preşedintelui există şi animale de companie", dar nu mai sunt în atenţia publicului, cum era Konni, un câine negru de rasă labrador, care a murit de ceva timp. "Li se face mult mai puţină publicitate, deci nu vreau să spun nimic despre ele", a arătat purtătorul de cuvânt.



Întrebat dacă Putin are acum câini sau pisici, Peskov a răspuns: "Nu am văzut niciodată pisici la locuinţa preşedintelui. Câini - da, dar n-am văzut pisici".



În privinţa relaţiilor cu alţi politicieni, Putin nu are legături strânse cu niciun lider în funcţie, cum a avut cu fostul cancelar german Gerhard Schroeder sau fostul premier italian Silvio Berlusconi. "Cu aceştia, preşedintele a avut întâlniri prieteneşti în diferite formate", a reamintit oficialul citat.



Peskov a criticat şi răspunsul afirmativ dat recent de preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, la întrebarea dacă crede că Putin este un "ucigaş". "A fost, desigur, o declaraţie jignitoare", a spus Peskov. Ulterior, Rusia şi-a rechemat temporar ambasadorul de la Washington.

