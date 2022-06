Kovesi spune că la DNA a fost mai ușor decât la conducerea Parchetului European și povestește principalele provocări

Laura Codruța Kovesi / FOTO: Agerpres/EPA

”Cred că am demonstrat deja că ceea ce facem aduce valoare. Toată lumea s-a așteptat să avem un start greoi și abia în ani să creștem ritmul. Dar am pornit de la început cu viteză supersonică, în special în ce privește investigațiile trans-frontaliere și principala noastră responsabilitate de a combate crima organizată. Să vă dau niște cifre. Am primit și analizat peste 4.000 de plângeri, am deschis 929 de investigații până acum și am confiscat bunuri de peste 216 milioane de euro. Dar, cum am spus, cele mai mari realizări ale Parchetului sunt că demonstrăm că ne-am început misiunea de a proteja lumea și că ceea ce facem are impact”, a spus Kovesi, într-un interviu acordat efsyn.gr.

Încă există provocări în ce privește cooperarea, în special cu Polonia.

„Noi le trimitem cereri de cooperare și ei le resping. Spun că nu au transpus reglementările în legislația națională și să așteptăm până o vor face. Dar aceste reglementări sunt adoptate din 2017. Toate statele membre au avut mai bine de 5 ani să le incorporeze în legislațiile naționale.

Avem o problemă și cu Irlanda, le-am trimis o solicitare și nu am primit răspuns și deja a trecut un an și două luni. Avem probleme cu Slovenia, în primul rând, pentru că a refuzat să numească cei doi procurori europeni care i-au fost desemnați și, apoi, pentru că încearcă să-și modifice Codul Penal într-un mod care poate influența activitatea EPPO.

Toate aceste probleme le-am adunat într-o scrisoare pe care am trimis-o Comisiei Europene. De câte ori întâmpinăm astfel de situații, informăm Comisia”, a explicat Kovesi.

Ea a mai fost întrebată cum se simte în poziția de procuror european, în condițiile în care a deținut funcții cu greutate și în România și chiar a fost anchetată în țara sa.

„Când am fost numită procuror general în România, am zis că acesta este cel mai greu lucru. Apoi am condus DNA și am spus că 'nu, acesta va fi cel mai greu lucru'. Acum din nou spun că acum am cel mai greu, dar și cel mai interesant post pe care l-aș putea avea.

Nu e doar faptul că am clădit complet de la zero. Am fost numită în octombrie 2019, am mers la Comisie și mi-au spus 'Acum trebuie să faci un serviciu pan-european'. Așa că a trebuit să începem de la zero și treptat am adăugat tot mai mulți membri echipei.

Inițial, bugetul nostru a fost de 8 milioane de euro și trebuia să începem cu 32 de procurori europeni și am spus de la început că acest lucru nu este posibil. Dar împreună cu echipa pot spune că deja am construit o instituție.

A fost dificil, pentru că venim din 22 de țări cu mentalități, experiențe și mod de lucru diferite, dar e nevoie să acționăm ca o echipă. Și nu mai trecusem prin așa ceva, așa că a fost o adevărată aventură. Și cei mai mulți colegi au trebuit să iasă din zona de confort. Dar au făcut-o și asta e important”, a mai povestit Kovesi presei elene.

Parchetul European sărbătoreşte prima aniversare, după ce şi-a lansat oficial operaţiunile în iunie 2021.

sursa spotmedia.ro

