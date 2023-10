Klaus Johannis, despre ajutor suplimentar EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Şeful statului se află la Summitul Comunităţii Politice Europene.

El s-a referit la convorbirea pe care a avut-o în această săptămână cu lideri ale unor ţări aliate, inclusiv cu preşedintele SUA.

"Am discutat chestiunile legate de dronele care au căzut în România, ca urmare a atacurilor ruseşti asupra porturilor de la Dunăre şi am şi primit nu doar încurajări, am primit răspunsuri foarte concrete, bunăoară Statele Unite au alocat avioane suplimentare de poliţie aeriană. Împreună cu NATO suntem practic în clar cum vom aduce o apărare antidronă suplimentară în zona respectivă, se lucrează la asta", a spus Iohannis.

El a afirmat că şi armata română a mutat mai multe arme de apărare în zonă.

"Sperăm să nu apară incidente absolut nedorite. Oricum, aceste atacuri asupra porturilor ucrainene sunt crime de război, fiindcă acolo sunt doar infrastructuri civile, nu e absolut nimic militar ce poate fi atacat", a completat Iohannis.

