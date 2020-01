Klaus Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea Legii care redefinește noțiunea de „droguri”

Președintele Klaus Iohannis

„Dispozițiile noului art. 161 din Legea nr. 194/2011 - art. II pct. 2 din legea supusă reexaminării - prevăd: -Art. 161 - Deținerea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în scop de consum propriu, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă-. (...) Soluția legislativă instituită prin art. II pct. 2 din legea supusă reexaminării vine în contradicție atât cu Strategia Națională Antidrog 2013 – 2020, cât și cu soluțiile propuse de forurile internaționale din domeniu”, se arată în cererea de reexaminare transmisă de președinte.

Șeful statului subliniază că, deoarece infracțiunile prevăzute de această lege sunt de competența DIICOT, o astfel de intervenție legislativă ar putea avea implicații și asupra acestei instituții.

În documentul transmis Parlamentului, șeful statului atrage atenția asupra definițiilor noțiunilor de „substanțe aflate sub control național” și „droguri”, modificate prin lege, subliniind că această prevedere nu este clară.

„ Prin legea transmisă la promulgare se modifică definiția legală a „substanțelor aflate sub control național” din cuprinsul art. 1 lit. a) din Legea nr. 143/2000. (...) Or, față de aceste dispoziții considerăm că deși intervalul de 6 luni stabilit de legiuitor se încadrează în prevederile deciziei JAI amintite, reglementarea acestuia prin legea transmisă la promulgare este una deficitară sub aspectul clarității și preciziei normei. În primul rând, este neclar dacă modificările tabelelor sunt realizate într-un termen de maximum 6 luni de la data transmiterii propunerilor sau dacă obligația vizează modificarea acestora chiar la finalul intervalului de 6 luni”, se precizează în comunicatul de presă.

Klaus Iohannis arată în cererea de reexaminare că reglementarea adusă prin definirea noțiunilor citate este incompletă.

„În al doilea rând, reglementarea este una incompletă, neprecizându-se că ministrul sănătății, respectiv ministrul afacerilor interne sesizează, de fapt, Guvernul cu un proiect de lege de modificare a anexelor Legii nr. 143/2000. Nu în ultimul rând, este neclar dacă intervalul de 6 luni vizează momentul până la care o eventuală lege de modificare a anexelor în discuție ar trebui să fie adoptată, promulgată, publicată în Monitorul Oficial și să intre în vigoare sau doar momentul până la care Guvernul adoptă un proiect de lege în acest sens”, se arată în solicitarea transmisă Parlamentului.

Șeful statului precizează că noțiunea introdusă prin lege, respectiv „substanță psihoactivă nouă”, trebuie corelată cu o directivă europeană: Directiva (UE) 2017/2103 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului.

„ Prin legea transmisă la promulgare se introduce în conținutul normativ al Legii nr. 143/2000 noțiunea de -substanță psihoactivă nouă-. (...) În opinia noastră, o astfel de prevedere trebuie să fie corelată, însă, cu procedura prevăzută de directiva mai sus amintită și cu pașii necesari a fi urmați până la momentul supunerii noii substanțe psihoactive unor măsuri de control. În lipsa unei astfel de trimiteri, apreciem că norma este una neclară și imprecisă, substanțele psihoactive noi nefiind prevăzute în mod expres în cuprinsul unui act normativ”, mai completează președintele.

Camera Deputaților a adoptat, decizional, pe 18 decembrie, proiectul de lege privind redefinirea noțiunilor de „droguri” și majorarea pedepselor pentru unele infracțiuni.

„Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.143/2000, precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub control naţional” şi de „droguri”, al majorării pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, precum şi al incriminării deţinerii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în scop de consum propriu”, potrivit comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

Sursa: Mediafax

