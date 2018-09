Klaus Iohannis a declarat, joi, că în urma discuțiilor pe tema migrației s-ar desprinde o concluzie: O să lucrăm repede la câteva reguli care permit abordarea mai tehnică, mai instituțională a fenomenului migraționist și relocarea migranților.

Astăzi în sesiunea de dimineață discutăm despre aspecte de securitate internă, colaborarea polițienească, colaborarea judiciară, securitatea granițelor. În ultima parte vom discuta despre Brexit, a precizat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că poziţia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corectă.



'Comisia a venit cu o propunere care în esenţă credem că este corectă. Frontexul face o treabă bună şi îmi place să reamintesc că România este foarte implicată în Frontex, însă este nevoie de mai mult, asta însemnând că trebuie să ne gândim dacă nu creştem efectivele Frontex şi dacă le dăm atribuţii un pic mai clare în combaterea migraţiei ilegale şi în zona de frontiere externe ale Uniunii', a declarat Iohannis, întrebat care este poziţia României cu privire la extinderea mandatului Frontex.

Liderii UE au făcut puţine progrese în discuţiile lor privind migraţia miercuri seara, în prima zi a summitului informal de la Salzburg, însă au căzut de acord că blocul comunitar ar trebui să coopereze mai îndeaproape cu Egiptul asupra acestei probleme, au declarat joi dimineaţa participanţi la summit, relatează dpa.



Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat pentru dpa că ţările nu au făcut suficiente concesii în prima zi a summitului UE.



Italia, Austria şi mai multe ţări central-europene au susţinut că singura cale de a opri migraţia ilegală este întărirea graniţelor externe ale Uniunii Europene, opunându-se tentativelor de redistribuire a solicitanţilor de azil în cadrul UE. Alte guverne doresc soluţionarea problemei migraţiei de teamă că aceasta va ajuta partidele populiste să obţină rezultate bune la alegerile europene din 2019.



În plus, unele ţări din UE se opun planurilor de întărire a autorităţii Frontex. Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat miercuri că Italia, Spania şi Grecia sunt reticente la ideea de a face agenţia europeană pentru paza frontierelor Frontex o forţă capabilă să îşi desfăşoare efectivele la graniţele UE, şi a precizat că va aduce în discuţie această chestiune la summitul de la Salzburg.



Summitul informal continuă joi, iar discuţiile sunt programate să se axeze pe chestiunea Brexit-ului.



Deşi numărul migranţilor care au sosit în sudul Europei a scăzut în acest an mult sub nivelul din 2015-2016, problema a revenit pe agenda politică în ultimele luni.