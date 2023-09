Klaus Iohannis, întâlnire cu studenţii şi profesorii de la Universitatea Columbia. Românii care studiază în celebra instituție americană acoperă toate domeniile de top

Neuroștiințe, informatică, științe politice, bio-chimie, fizică. Studenții români de la Columbia acoperă toate domeniile de top ale universității. Sunt foști olimpici, sportivi de performanță, cercetători, bursieri recompensați pentru activitățile lor sociale.

Ana Stratan, studentă Columbia University, New York: Eu fac cercetare pe același etaj cu doi laureați Nobel 03:06:50 -- trateaaza pe toată lumea la fel , pe toți studenții la fel și e absolut incredibil că avem noi că studenți abilitatea de a comunica cu ei și de a învață de la ei și de a face cu ei.

Alexandra Mușat, studentă Columbia University, New York: Eu am fost crescută în State deci mi-a fost poate un pic mai ușor să învăț aici, fiind crescută în New York, sunt foarte multe resurse la Universitatea asta și colectivul la fel, e superb.

Sunt perfect integrați în mediul universitar de la Columbia, pot lucra în orice loc din lume, dar rămân în continuare conectați la România. Au venit să discute cu președintele Klaus Iohannis, au speranțe pentru viitorul României și sunt gata să se implice pentru schimbarea în bine.

Fatima Keita, studentă Columbia University, New York: Educația din România e care am avut-o, am învățat la liceul Mircea Eliade și am dat și bacul în România, am și diplomă din România, m-a ajutat să pun baza pentru ceea ce vreau să studiez aici.

Teodora Bratu, studentă Columbia University, New York: Eu aici învăț neuroștiințe și chimie, dar visul meu este să iau tot ce pot învăță aici și să mă duc cu cunoștințele astea înapoi în România și eventual să-mi deschid practica mea sau spitalul meu.

Andrei Coman, student Columbia University, New York: Există puncte în care sistemul educațional din România încă excelează, la concursuri naționale și internaționale, în principiu orientate spre științe. 03:08:50 -- există centre foarte bune de pregătire și cu un potențial enorm în România.

Sunt cu toții conștienți că educația la una din cele mai bune universități din lume e o șansă pe care nu o pot irosi. Și se simt datori să întoarcă ceva țării din care au plecat.

Eva Savin, studentă Columbia University, New York: Mi-ar plăcea dacă atitudinile sociale s-ar schimba un pic, dacă am fi un pic mai deschiși. Mi se pare că e o diferența foarte mare între generația noastră și generațiile mai vechi.

Adriana Preda, studentă Columbia University, New York: Cel mai important lucru este să mergem să ne educăm, să ne formăm și să ne întoarcem acasă.

Columbia este cea mai veche universitate din New York. Printre absolvenți sunt 86 de câștigători ai premiilor Nobel și patru președinți ai SUA. În prezent, la Columbia studiază 22 de tineri români.

