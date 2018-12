Klaus Iohannis: PSD-ul guvernează prost. Voi aștepta decizia Curții Constituționale, după care voi acționa constituțional

Klaus Iohannis

Declarații Klaus Iohannis:

- Se aude că d-na prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la Curtea Constituțională a României. Probabil Curtea va da un răspuns, vom vedea ce răspuns, însă dati-mi voie să vă spun că nu va rezolva problema. Curtea Constituțională n-are cum să rezolve problema, fiindcă problema nu este una constituțională, problema este una politică. Și o să vă spun și care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima cauză este că, de facto, România nu are prim-ministru. A doua cauză este totala inabilitate a PSD de a face politică. Politică de orice fel.

- D-na prim-ministru mi-a trimis o solicitare de remaniere a guvernului, fără să aștepte un răspuns, mi-a mai trimis o solicitare, după care a mai trimis o solicitare. Într-un final, m-a sunat ieri și m-a întrebat că, dacă am terminat de analizat și dacă am ajuns la o concluzie, când îi voi numi pe cei doi miniștri. M-aș fi așteptat ca printre vizitele pe care le face d-na prim ministru să mă sune să mă întrebe: d-le președinte, care este problema? Doamna nu înțelege cum funcționează statul. Nu suntem puși aici să ne trimitem probleme prin secretari, suntem aici ca să rezolvam problemele statului, asta se face inclusiv prin colaborare.

- Constat că PSD-ul și-a pierdut, sub acest Dragnea, abilitatea de a face politică, nu mai știe să facă politică, și este foarte grav, pentru că este partidul cu majoritate în Parlament.

- PSD guverneaza prost, am subliniat în repetate rânduri, inclusiv prin abilitatea premierului de a purta o negociere. Guvernează foarte foarte prost, nu este o afirmație pe care o fac pentru că nu îmi place PSD. Am cerut date - în 30 si ceva de situații m-am adresat CCR pentru că am considerat că legile votate de majoritatea PSD sunt proaste. PSD-ul nu mai este capabil să negocieze politic, nici măcar nu încearcă să negocieze, încearcă să își impună politica, prin politica pumnului în gură.

- Dacă s-a ajuns în această fază, bineînțeles că voi aștepta decizia Curții Constituționale, după care voi acționa constituțional.

- Un termen rezonabil poate fi considerat și 2-3 luni.

- Este evident că acest guvern este condus de infractorul Dragnea, prin intermediari.

- Este anormal ca premierul să nu se prezinte în fața națiunii și de a nu spune de ce face o remaniere.

- Doamna prim-ministru nu are deloc răbdare, sau cine-o dirijează nu are deloc răbdare, pentru că după prima solicitare de revocare, nici n-a așteptat să-i spun de ce nu i-am numit pe miniștri, că a trimis și a doua solicitare de revocare.

