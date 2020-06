Klaus Iohannis: Din păcate, pandemia nu s-a terminat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Nu ne-am dorit această epidemie, această pandemie, ea a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta, eu sincer sunt foarte mulțumit că am avut o guvernare liberală, cu care împreună am putut să gestionăm această epidemie și vreau să resubliniez: guvernul, autoritățile au făcut tot ce a trebuit și au luat măsurile corecte și în timp. Acuma, din păcate, nu s-a terminat. Cu toții ne-am fi dorit să scăpăm mai repede de epidemie. Ați văzut și astăzi, din păcate, avem peste 200 de noi cazuri, deci nu putem să vorbim despre fosta epidemie. Este încă în comunitate virusul și pentru ca guvernul să aibă pârghiile necesare să ia măsurile atunci când se impun, după părerea mea este nevoie de prelungirea stării de alertă", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a precizat că nu își dorește să se prelungească starea de alertă cu toate măsurile care acum sunt în vigoare. "Eu vreau o variantă mai simplă, mai suplă, care conține exact acele lucruri care trebuie să rămână obligatorii", a subliniat președintele. Dintre măsurile obligatorii, el a dat drept exemplu portul măștii în spațiile publice închise, distanțarea socială, măsurile de igienă.

"Gândiți-vă că fără acest instrument al stării de alertă miniștrii nu mai pot emite ordine care să vină în sprijinul medicilor și în sprijinul sănătății publice. Sunt motive practice care ne fac să credem că trebuie să continuăm", a arătat Klaus Iohannis.

El a făcut apel la parlamentari să înțeleagă că nu se pot târgui voturi. "Aici este vorba de sănătatea oamenilor și de o justă măsură, repet, o justă măsură, lucru pe care l-am solicitat și guvernului".

"Dacă lucrurile merg bine și sper să meargă așa, atunci vom avea după două săptămâni încă o fază de relaxare, ne gândim să mai permitem și alte activități care chiar acum încă nu sunt posibile", a anunțat Iohannis.

Până la urmă aproape toate activitățile vor fi posibile, dar fără acest instrument, al stării de alertă, niciun un guvern nu poate să reacționeze atunci când apare o problemă, a atras atenția șeful statului.

"Am văzut cu toții că sunt unii politicieni care probabil mai mult fug după voturi decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul și că nu este nevoie de aceste măsuri și că să vină specialiștii cu dovezi". Klaus Iohannis a întrebat retoric de ce dovezi au nevoie politicienii pentru a fi de acord cu prelungirea stării de alertă, în condițiile în care inclusiv astăzi au fost raportate 237 de noi îmbolnăviri.

"Orice rațiune normală ne spune să fim precauți. În fața unei boli ești precaut sau ești prost, una din două", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a revenit joi seară asupra declarației. "Dacă cineva, prin acea afirmație a mea, s-a simțit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienți sau posibili pacienți, nu m-am referit nici la persoane care nu au informație, a fost vorba despre oameni care sunt informați, care cunosc datele despre epidemie și mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică care cunoaște datele problemei să încerce să ducă acțiunile autorităților, îngrijorările oamenilor în ridicol".

