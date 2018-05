Președintele Klaus Iohannis nu comentează plângerea penală depusă de Ludovic Orban EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am analizat chestiunea şi am ajuns la concluzia pe care pot să v-o spun acum, o concluzie care cred că rămâne valabilă cel puţin câteva zile sau săptămâni. Am decis să nu comentez în niciun fel, nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici interpretările care, de o anumită parte politică s-au făcut cu foarte multă... aproape isterie, nici demersurile propriu-zise. În niciun caz nu vreau să apară impresia la unii sau la alţii că, prin declaraţiile pe care le fac, aş putea sau aş vrea să influenţez ancheta. Deci, simplu şi clar: nu comentez", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele nu a răspuns întrebărilor privind acuzaţiile aduse de liderii PSD în legătură cu acest demers al liderului PNL.

"Nu am citit acest demers, deci nu pot să vă spun chiar nimic şi, după cum am spus, nu comentez aceste demersuri", a subliniat Iohannis.

Şeful statului a reiterat că, în ceea ce priveşte mutarea ambasadei României în Israel de la Ierusalim la Tel Aviv, este o decizie pe care o va lua după o analiză.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus săptămâna trecută trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea.

Liderul PNL o acuză pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare, prezentarea cu rea credinţă de informaţii preşedintelui României, uzurparea funcţiei şi divulgarea de informaţii secrete de stat.

Plângerea îl vizează şi pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru divulgarea de informaţii secrete de stat.

