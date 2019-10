Klaus Iohannis, despre Brexit: Dacă se rămâne pe acest acord, românii sunt foarte bine protejați

Președintele Klaus Iohannis la Bruxelles / FOTO: ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

”Ieri (joi - n.r.) am avut, cum se știe, discuții mai lungi, dar vestea foarte bună legată de ce am discutat ieri este că am ajuns la un acord pe Brexit, pe înțelegerea discutată. Din punctul nostru de vedere, al CE, nu sunt probleme cu textul la care am ajuns. Sigur, urmează, probabil mâine, să aflăm opinia Parlamentului Britanic și dacă există un acord și de acea parte putem să facem pașii următori. Dacă se rămâne pe acest acord, (românii din Marea Britanie - n.r.) sunt foarte bine protejați și acest lucru l-am spus de la început. Oricum, Brexit-ul cu acord este de departe cea mai bună variantă”, a declarat la Bruxelles Klaus Iohannis.

Liderii celor 27 de state UE au adoptat în mod oficial noul Acord Brexit agreat de către Uniunea Europeană cu Marea Britanie, a informat joi un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European Donald Tusk.

”Summitul Brexit dintre Marea Britanie și UE s-a terminat. Concluziile au fost adoptate”, a transmis pe Twitter, purtător de cuvânt al președintelui Consiliului Europea, Peter Aamann.

În urma întrunirii din cadrul Consiliului UE, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul vor trebui să urmeze pașii necesari pentru a se asigura că Acordul va putea intra în vigoare la 1 noiembrie.

În raportul concluziilor Consiliului nu este menționat dacă liderii vor susține o nouă prelungire a Brexitului în cazul în care Acordul nu va trece de votul Parlamentul britanic, sâmbătă.

Sursa: Mediafax

