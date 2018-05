Pregătiri pentru președinția Consiliului UE. Klaus Iohannis, la Ruse EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Bulgaria, Austria și România asigură, câte șase luni fiecare, în perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale de la București, discuţiile se vor axa pe agenda europeană actuală în vederea facilitării unei bune coordonări şi cooperări pe parcursul celor trei preşedinţii ale Consiliului UE.

"Preşedintele Klaus Iohannis va exprima interesul României de a colabora împreună cu Bulgaria şi Austria pentru îndeplinirea obiectivului comun de avansare a agendei europene în interesul cetăţenilor. Preşedintele României va sublinia că, pe perioada deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE, ţara noastră va urmări promovarea unei abordări pragmatice şi a unor obiective fezabile, astfel încât cetăţenii europeni să beneficieze de valoarea adăugată a proiectului european şi de rezultatele sale concrete", arată sursa citată.

Klaus Iohannis va participa, împreună cu omologii bulgar şi austriac, şi la conferinţa cu tema 'Dezvoltarea durabilă a Regiunii Dunării şi interconectarea între regiuni', organizată la Universitatea Angel Kanchev din Ruse.

Cu ocazia reuniunii informale de la Ruse, preşedintele Iohannis va avea întâlniri separate cu omologul său bulgar, Rumen Radev, şi cu cel austraic, Alexander Van der Bellen, în care vor fi abordate aspecte care ţin de agenda bilaterală, europeană şi regională de interes comun.

Agenda reuniunii

10:05 Sosire și Fotografie de familie - Muzeul de Istorie

10:45 Întrevedere trilaterală a șefilor de stat din România, Bulgaria și Austria la Muzeul de Istorie

12:10 Întrevedere bilaterală cu Președintele Republicii Bulgaria, domnul Rumen Radev - Muzeul de Istorie

15:00 Participare la conferința „Sustainable Development of the Danube Region and Interconnection between Regions” la Kaneff Center – Universitatea „Angel Kanchev”

16:20 Declarații de presă comune ale șefilor de stat din România, Bulgaria și Austria Kaneff Center – Universitatea „Angel Kanchev”

16:55 Întrevedere bilaterală cu Președintele Republicii Austria, domnul Alexander Van der Bellen Kaneff Center – Universitatea „Angel Kanchev”

