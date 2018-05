K. Iohannis explică termenul de euroofuscare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Klaus Iohannis, președintele României: "După atenționarea mea benignă referitoare la absorbția fondurilor europene, a venit o evaluare un pic mai dură, chiar din partea Comisiei, care atenționează că România, în continuare, are o deviere semnificativă de la țintele de buget. Acest lucru evident este adevărat, trebuie să ne dea de gândit și trebuie să ducă la o anumită acțiune din partea guvernanților. Din păcate, am văzut la diferiți politicieni care au treabă cu aceste lucruri, că nu numai că nu au recunoscut că așa este, au avut o atitudine de băieți supărați că au fost prinși cu mâța-n sac. Nu asta este atitudinea care corectează comportamentul și de asta am spus, mi s-au părut așa artificial jigniți, supărați, și, fiindcă a venit o atenționare din zona Comisiei, mi s-a părut că acest cuvânt - euroofuscat - ar descrie destul de bine aceste reacții. Este cu certitudine o reacție nepotrivită".

Explicația președintelui vine după ce, întrebat fiind, la întâlnirea cu oamenii de afaceri de la Mioveni, despre câtă încredere se poate avea în actualul guvern, după ce nu și-a îndeplinit angajamentele legate de infrastructură, Klaus Iohannis a vorbit despre fondurile europene și avertismentele sale și ale Comisiei Europene pe această temă, amintind că a apărut o "euroofuscare" la unii care s-au supărat că li s-a atras atenția:

Klaus Iohannis, președintele României: "Este nevoie și de proiecte de infrastructură mari, este nevoie de fonduri europene, și apropo de fonduri europene, fiindcă s-a făcut mai multă vorbire, și bine că s-a făcut, în ultimele zile, un proiect care nu ține de industria auto, totuși mă deranjează tare mult. România are nevoie de un sistem de sănătate performant, avem nevoie de spitale noi, cele vechi de multe ori nu se ridică la standardul așteptat. Încă din 2015 - atenție, suntem în 2018! - din 2015 a fost garantată și a fost asigurată finanțarea pentru trei spitale regionale. De ce nu avansăm deloc acolo? De ce așteptam să treacă ani și ani în loc să folosim bani europeni gata pregătiți cu destinație așteptată? Este greu de înțeles! Și mai greu de înțeles este dacă vine Președintele și trage un semnal de atenționare că apare, eu am numit-o, o Euro-ofuscare, ies unii ca să-și arate supărare că de ce li se atrage atenția, că de ce Comisia Europeană atrage atenția că România are o deviere semnificativă la capitolul comportament financiar. Asta este, hai să le corectăm în loc să ieșim la televizor și să inventăm scuze".

Șeful statului a refuzat să dea nume, deocamdată.

