Klaus Iohannis a discutat cu președintele elvețian despre acțiunile coordonate dintre Elveția și UE privind sancționarea invaziei ruse

"Am avut o discuție foarte productivă cu președintele elvețian privind acțiunile coordonate dintre Elveția și Uniunea Europeană pentru a sancționa sever invazia rusească și pentru a sprijini Ucraina. Am salutat deschiderea Elveției de a sprijini hub-ul român de asistență umanitară pentru ajutorarea refugiaților ucraineni." - a scris președintele Klaus Iohannis pe Twitter.

Very goodconversation with Swiss President @ignaziocassis on coordinated actions between Switzerland and #EU to severely sanction Russian invasion and to support Ukraine. I welcomedpenness to support the Romanian hub for humanitarian assistance in helping the refugees.