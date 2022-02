Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean: Ne coordonăm cu partenerii noștri pentru a sprijini rapid Ucraina prin asistență umanitară

"Am avut o convorbire cu președintele ucrainean Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul deplin și solidaritatea României în fața agresiunii militare iresponsabile a Rusiei și pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Ne coordonăm cu partenerii noștri pentru a sprijini rapid Ucraina prin asistență umanitară" - a scris șeful statului pe contul de Twitter.

I had atalk with President @ZelenskyyUa to assure him of O's full support&solidarity in face of the irresponsible military aggression by , and for sovereignty& territorial integrity. We coordinate with our partners to rapidly support through humanitarian assistance