Klaus Iohannis: Nu, nu voi face consultări formale pe această temă, dar voi face discuții cu liderii politici, dar acelea vor fi discuții informale, discuții de lucru și nu consultări în sensul foarte formal al cuvântului. Am fost primul care am spus ca îmi doresc anticipate, am spus-o și înainte de campanie, și în timpul campaniei, și după campanie. Și o mai spun acum o dată și discuțiile pe care le voi avea cu liderii politici țintesc și acest obiectiv.

Parlamentul este alcătuit în acest moment, la Camera Deputaților, din 132 membri ai Grupului parlamentar al PSD, 70 membri ai Grupului parlamentar al PNL, 28 membri au Grupului parlamentar PRO Europa, 27 membri ai Grupului parlamentar al USR, 21 membri ai Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, 17 membri ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, 15 membri ai Grupului parlamentar ALDE, 13 membri ai Grupului parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, 6 membri neafiliaţi. La Senat sunt 69 membri ai Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, 27 membri ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, 13 membri ai Grupului parlamentar al “Uniunii Salvaţi România”, 9 membri ai Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, 18 membri neafiliați.

