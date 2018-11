"Acest infractor Dragnea, care s-a cocoțat în vârful partidului și al statului, progresează. Din păcate, nu în domeniul calității politicilor publice, nu în domeniul statului de drept, dar iată că progresează semnificativ în domeniul fake news ", a declarat astăzi Klaus Iohannis, ca o primă reacție la scandalul TeleormanLeaks . Președintele a făcut declarații la evenimentul Teach for Romania.

Președintele Klaus Iohannis despre liderul PSD, Liviu Dragnea - declarație integrală

Declarații ale lui Klaus Iohannis:

- Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului. E banal. Acest infractor Dragnea, care s-a cocoțat în vârful partidului și al statului, progresează. Din păcate, nu în domeniul calității politicilor publice, nu în domeniul statului de drept, dar iată că progresează semnificativ în domeniul fake news. Ceea ce a prezentat ieri este ceea ce în ziua de astăzi se numește fake news. Mai de mult, se numeau pur și simplu, minciuni. Minciuni pesediste adunate pentru cele cinci campanii în care am participat în decursul anilor.

- Constat cu tristețe că și în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut, mai demult, Caragiale, cu "O scrisoare pierdută", pe urmă am avut acea fază ciudată ci "bilețelul roz" și iată că am ajuns în faza cu valizele. Așa se întâmplă dacă infractori ajung în vârful statului.

- Contrar celor vehiculate de acești mincinoși, nu știu ce este cu acest valize, nu am niciun fel de legătură, nu știu ce e în ele. Înțele că jurnaliștii care au primit aceste documente vor arăta ce este în valiză.

- (n.r., despre Dragnea) Omul este disperat, se arată tot mai mult că are probleme majore, și nu numai acelea care sunt în fața judecătorilor. Caută să aducă vorba despre alte lucruri, încearcă manevre de manipulare și asta am numit eu fake news.

- (n.r., despre preluarea președinției Consiliului UE): În toată această învolburare, avem și un punct care mie-mi dă o oarecare speranță: în domeniul politicilor europene și în domeniul preluării președinției Consiliului UE, cel puțin până acum, s-a colaborat între Președinție, Guvern și cu cei din Bruxelles.

- (n.r., referitor la criticile Corinei Crețu la modul în care lucrează cu Guvernul): Aceste critici le-am făcut și eu din 2007. Nu atragem fonduri europene suficiente, nu ne pregătim suficient de bine, nu dăm atenție dezvoltării infrastructurii, asta nu e o noutate. Însă actuala Putere a ajuns la contraperformanțe uimitoare în zona fondurilor europene.

