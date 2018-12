Declarații Klaus Iohannis EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Klaus Iohannis:

- Se aude că doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la Curtea Constituțională a României. Probabil Curtea va da un răspuns, vom vedea ce răspuns, însă dati-mi voie să vă spun că nu va rezolva problema. Curtea Constituțională n-are cum să rezolve problema, fiindcă problema nu este una constituțională, problema este una politică. Și o să vă spun și care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima cauză este că, de facto, România nu are prim-ministru. A doua cauză este totala inabilitate a PSD de a face politică. Politică de orice fel.

- Doamna prim-ministru mi-a trimis în scris, fără să mă contacteze, o solicitare de remaniere a Guvernului. După care, fără să aștepte răspunsul, mi-a mai trimis o solicitare de remaniere a Guvernului, după care mi-a mai trimis hârtii, toate fără să caute o discuție sau un dialog cu mine. În definitiv, doamna prim-ministru m-a sunat totuși ieri și m-a întrebat dacă am terminat analiza și când cred eu că voi da un răspuns? Și i-am spus foarte politicos că azi și mâine, nu, iar în zilele următoare o voi informa când ajung la o concluzie. Sincer, m-aș fi așteptat, în toată această perioadă, așa, printre vizitele pe care le face doamna prim ministru în străinătate, mâcar să mă sune sau să mă caute și să întrebe: domnule președinte, de ce nu ne dați un răspuns, care este problema?

- Această doamnă pur și simplu nu înțelege cum funcționează statul. Nu suntem puși aici ca să ne trimitem hârtii scrise de secretare, secretari, sau alți colaboratori. Asta este simplu de făcut. Noi suntem puși aici pentru a rezolva problemele statului, pentru a rezolva problemele României, or, asta se face inclusiv prin colaborare și prin dialog instituțional.

- A doua cauză a acestei probleme politice este totala inabilitate a PSD-ului de a face politică. Constat că PSD-ul și-a pierdut, sub acest Dragnea, capacitatea de a acționa politic. PSD-ul nu mai știe să facă politică, și este foarte grav, pentru că acest PSD este partidul care dă guvernarea și controlează majoritatea în Parlament.

- PSD guverneaza prost, am subliniat în repetate rânduri, inclusiv și astăzi, prin inabilitatea premierului de a purta instituțional, mâcar, un dialog, pentru a rezolva o problemă. PSD-ul legiferează foarte prost, foarte foarte prost, și nu este o afirmație pe care o fac pentru că nu îmi place PSD. Am cerut câteva date zilele acestea pentru a vedea, totuși, care este calitatea legilor care se votează, în principiu, de această majoritate controlată de PSD. În 30 si ceva de situații m-am adresat CCR pentru că am considerat că legile promovate, votate de majoritatea PSD sunt proaste. În peste 25 de cazuri Curtea Constituțională mi-a dat dreptate și-a declarat actele respective, legile, parțial sau integral neconstituționale. Într-un singur an, peste 25 de legi neconstituționale. În afară de asta, PSD-ul nu mai este capabil să negocieze politic, nu negociază, nici măcar nu încearcă să negocieze, PSD-ul încearcă să își impună voința, prin politica pumnului în gură. Acest lucru se vede și în Parlament, și în felul cum lucrează Guvernul și acest lucru pentru mine este inacceptabil.

Răspunsuri la întrebări:

- Dacă s-a ajuns în această fază, să se cheme Curtea Constrituțională, să stabilească ce-avem de făcut, bineînțeles că voi aștepta decizia Curții Constituționale, după care voi acționa constituțional.

- Sunt multe hârtii, cu anexe, iar toate aceste lucruri vor fi explicate în detaliu, dacă ama juns în această fază, în documentele pe care le vom trimite la Curtea Constituțională și veți vedea atunci că punctul nostru de vedere este unul consolidat, unul corect, iar cel al Guvernului vom vedea cum e apreciat.

- Deocamdată nu mai fac nimic în această speță până când Curtea Constituțională va lua o decizie.

- Mă întrebați de așa-numitul termen rezonabil". Un termen rezonabil pentru un răspuns instituțional la acest nivel trebuie să-l definim în așa fel încât să fie valabil pentru toți participanții la conducerea statului. Și cum m-am așteptat ca această chestiune să apară în discuție, m-am documentat un pic cum acționează pesediștii, ca să luăm aceeași măsură. Aflăm, de exemplu, că la Senat s-a depus o solicitare de acceptare a urmăririi penale pentru o persoană, este președintele Senatului, într-o chestiune. Am așteptat un vot sau o rezoluție a Parlamentului. Ei, ce gândiți, Parlamentul, controlat de majoritatea pesedistă, a considerat că "un termen rezonabil" la o solicitare instituțională este în jur de 2-3 luni și au amânat dezbaterea și votul până în sesiunea din februarie. Și-atunci cu siguranță putem cu toții să ne inspirăm de-aici, dacă avem de-a face cu PSD-ul, că "un termen rezonabil" poate fi considerat și 2-3 luni.

- Prin amânarea acestei decizii în niciun caz nu se blochează activitatea Guvernului, cum chiar unul dintre cei vizați, ministrul Transporturilor, ne-a spus foarte clar: că el este ministru și acționează corect și bine până când în Monitorul Oficial apare decretul de eliberare din funcție.

- Este evident că acest guvern este condus de infractorul Dragnea, prin interpuși.

- Putea doamna ministru să se prezinte la mine cu niște argumente - și dacă tot veni vorba de argumente, dați-mi voie să mai menționez încă un lucru care deranjează foarte mult: A venit cu o solicitare de remaniere, fără niciun fel de explicații, fără să spună public de ce anumiți miniștri vor fi revocați sau cere să fie revocați. Revocarea este o sancțiune politică, nu este o mișcare de plăcere. Or, dacă este așa, aceeași doamnă prim-ministru avea obligația să se prezinte în fața națiunii de ce anumiți miniștri se cer revocați. Or acest lucru nu s-a făcut. Doamna prim-ministru confundă guvernul cu partidul. Este normal să se discute în partid aceste chestiuni, partidul care are majoritatea. Dar este anormal ca premierul să nu vină și să explice națiunii de ce face o remaniere, de ce anumiți miniștri sunt revocați. Această manieră de a conduce statul de la partid sau de a încerca să conducă statul de la partid o cunoaștem dintr-un regim care s-a terminat în decembrie 89.

- Voi face acest lucru într-un termen rezonabil, cum am spus adineauri. Doamna prim-ministru nu are deloc răbdare, sau cine-o dirijează nu are deloc răbdare, pentru că după prima solicitare de remaniere, nici n-a așteptat să-i spun de ce nu revoc pe anumiț miniștri și de ce nu accept pe alții, că mi-a trimis a doua solicitare de revocare. Or, în acest fel nu sepoate lucra. Este, dacă n-ar fi trist și foarte îngrijorător, ar fi rizibil.

- Exact asta a fost intenția mea (n.r., de a o invita pe Viroica Dăncilă la o discuție), dar doamna premier și-aici s-a grăbit foarte mult. Avem marți ședință de CSAT. Și în marja acelei ședințe ar fi fost un moment foarte potrivit pentru o astfel de discuție, fără a atrage atenția publicului că discutăm o chestiune de remaniere, deci ar fi fost foarte elegant și pentru domnia-sa și ar fi aflat inclusiv argumentele mele. Acum situația s-a schimbat și va afla argumentele mele la Curtea Constituțională.

ŞTIRILE ZILEI