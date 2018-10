Iohannis, despre OUG pe legile justiției și șefia DNA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Confuzia generală creată de coaliția PSD-ALDE, modul lipsit de transparența în care se legiferează, dezbaterile interminabile pe Justiție (...), toate aceste au dus și la reacții ale partenerilor europeni, a spus președintele Iohannis la Bruxelles.

Cu privire la ordonanța privind Legile Justiției, Președintele României a spus că este foarte îngrijorătoare.

Pensionarea magistraților - este o chestiune pe care eu am semnalat-o, am solicitat Parlamentului reluarea discuției, o reevaluare, nu au făcut-o, ca după aceea, ministrul Justiției să vină netransparent, fără consultări publice, cu aceste modificări, dar măcar să fi rezolvat aceste lucruri, nu a rezolvat nimic, pur și simplu le-a amânat. S-au introdus peste noapte noi condiții pentru procurori, chestiuni care nu au fost discutate în Parlament, care nu au fost pregătite. Se ignoră avizele CSM, iată de ce am spus că nu se legiferează corect, a subliniat președintele Klaus Iohannis.

Lumea se așteaptă, și pe bună dreptate ca legiferarea să se facă în mod transparent, după consultări și ținând cont și de părerile din sistem. Ori, se vede că această Coaliție PSD- ALDE și Guvernul lor nu doresc să legifereze nici transparent, nici să se consulte cu partenerii, nu este calea bună, nu este calea ca va duce la pace socială, nici măcar nu va rezolva problemele din Justiție. a adăugat președintele.

Cu privire la propunerea de către ministrul Justiției la șefia DNA a Adinei Florea, președintele a spus că România nu poate să facă pași înapoi în lupta împotriva corupției.

