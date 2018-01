Președintele Klaus Iohannis a declarat că l-a desemnat pe ministrul Apărării Mihai Fifor ca prim ministru interimar al guvernului. "Eu vreau să avem o procedură rapidă care va duce la stabilirea unui nou guvern, fiindcă această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică și, mult mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize. Am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine" - a mai spus președintele.

- Mihai Tudose mi-a înaintat demisia și am acceptat-o. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund, mă îngrijorează. Iată că la un an de la alegeri, primul an de la alegeri, avem deja două guverne PSD eșuate.

-Acum, evident, este nevoie de un guvern pentru a scurta cât se poate de mult situația de incertitudine.

-Eu vreau să avem o procedură rapidă care va duce la stabilirea unui nou guvern, fiindcă această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică și, mult mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize generate iarăși în interiorul PSD-ului.

-După demisia premierului Tudose l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului. Iar pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă și cât ține de mine, am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine. Voi trimite chiar acum invitațiile de participare la consultări.

Liderii PSD s-au întrunit azi dimineață în şedinţa Comitetului Executiv Naţional ca să discute propunerea pentru funcţia de premier. Întâlnirea vine după ce ieri PSD i-a retras sprijinul politic Mihai Tudose, iar acesta a decis să demisioneze din funcția de premier. "Partidul a hotărât că e nevoie de un alt guvern, cu alt tip de abordare", preciza Tudose.

