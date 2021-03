Klaus Iohannis: Infrastructura educațională va fi o prioritate. Circulația, restricționată de la ora 22.00. Nu avem în vedere un lockdown de Paște!

Președintele Klaus Iohannis

Declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

Am avut mai multe discuții în aceste zile cu Prim-ministrul și cu membri ai Guvernului despre prioritățile noastre și despre investițiile care trebuie începute. Am discutat, astfel, despre investiții în spitale, dotarea spitalelor, pentru a oferi condiții mult mai bune în spitalele noastre pacienților noștri. Am discutat mult despre crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru românii afectați de pandemie. Am discutat despre școlile din România, partea de „România Educată”, dar și despre școli sigure și sănătoase, pe care ni le dorim pentru copiii noștri. Dar am discutat mult și despre proiecte pentru un mediu curat. Ne dorim un mediu curat pentru toți românii.

Iar astăzi am avut o întâlnire mai specială și voi insista un pic pe acest lucru, o întâlnire de lucru privind școli sigure și sănătoase în România. Au participat premierul și mai mulți membri ai Guvernului. Discuțiile de astăzi, ca să fie un pic mai clar despre ce am discutat, au vizat autorizațiile de securitate la incendiu, autorizațiile sanitare, vulnerabilitățile seismice, adică la cutremure, dar și prioritățile de consolidare a fondului construit care deservește sistemul de educație.

Adevărul este – și e un adevăr trist – că avem încă mult prea multe clădiri neautorizate sau neverificate în ultimul deceniu. Ca să vă dați seama, peste 40% dintre clădirile în care funcționează școli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat.

Astăzi am discutat nu atât despre probleme, fiindcă ele sunt cunoscute și am pregătit un material introductiv suficient de bun, dar am discutat despre soluții, fiindcă despre aceste probleme s-a tot discutat. Eu îmi doresc, premierul își dorește, toți cei care am participat ne dorim să găsim soluții și să facem odată și odată pașii spre școlile sigure și sănătoase pe care ni le dorim.

Am agreat, de exemplu, că este foarte important ca prin alocările viitoare, alocările bugetare, atât din fonduri naționale, cât și fonduri europene, zona de infrastructură educațională să fie transformată într-o reală prioritate pentru noi toți.

În Planul Național de Redresare și Reziliență, despre care am discutat în repetate rânduri, vor fi prevăzute fondurile necesare pentru demararea unor investiții majore în unitățile de învățământ de stat, pentru asigurarea acestor standarde de siguranță, igienă și calitate.

Este absolută nevoie de revizuirea reglementărilor privind construirea, dar și amenajarea și modernizarea unităților de învățământ. Aceste lucruri trebuie actualizate urgent! Ne-am uitat pe lista de normative, majoritatea sunt mai vechi de zece ani. Este clar că lucrurile s-au mișcat, trebuie să învățăm din ce s-a petrecut în ultimii ani.

Totodată, știm că lucrurile sunt de multe ori foarte complicate, prea birocratizate. De aceea, ne-am propus să simplificăm, să debirocratizăm și să eficientizăm întregul proces.

La finalul intervenției mele, vreau să atrag atenția totuși că cifrele din ultima săptămână privind evoluția pandemiei de COVID-19 sunt îngrijorătoare. Tendința de creștere este evidentă și din toate părțile ni se spune că presiunea pe secțiile de Terapie Intensivă este tot mai mare.

Dragii mei, haideți să nu irosim ceea ce am câștigat până acum prin campania de vaccinare, campanie de vaccinare care merge foarte bine. Iată că deja până acum s-au vaccinat peste 1 milion de români, iar numărul de doze administrate crește de la o zi la alta. Numărul de centre de vaccinare crește de la o săptămână la alta, astfel încât până în vară să avem un nivel foarte bun de vaccinare a populației.

Dar până atunci trebuie să avem grijă, să nu ne înecăm la mal! Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână, din cauza numărului relativ mare de îmbolnăviri, și restricțiile care sunt în vigoare vor fi păstrate, iar circulația pe timp de noapte, care este restricționată acum de la ora 23:00, va fi restricționată mai devreme, probabil începând de la ora 22:00.

Și, în final, un mesaj care cred că este important pentru mulți: pot să vă spun foarte clar, dragi români, că nu avem în vedere un lockdown de Paști.

