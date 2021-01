Președintele Klaus Iohannis a susținut marți seara prima conferință de presă din acest an. Șeful statului a anunțat că în 2021 sunt două direcții majore pentru România: stoparea pandemiei și repornirea în forță a tuturor sectoarelor economice.

Sper ca 2021 să fie anul revenirii la o viață normală

De modul in care vom reuși să accelerăm anumite schimbări va depinde eficiența guvernării

Avem doua direcții majore: să stopăm pandemia

Să repornim in forță toate sectoarele economice si să începem reformele promise

Proiectul pe buget este gândit pe aceste coordonate

Este obligatoriu să înceapă un proces de resetare a statului, să punem în centru accesul cetățeanului la servicii si informații

Reformele nu pot să mai aștepte

2021 este anul in care trebuie puse bazele unei sănătoase reașezări

2021 ne oferă motive reale de speranță

Vaccinurile reprezintă încununarea eforturilor oamenilor de știință

Vaccinarea in masă este singura soluție pentru a ne întoarce cât mai rapid la normalitate și a ne relua toate activitățile care ne-au lipsit

Este esențial ca această campanie de vaccinare să reușească pentru a obține imunizarea la nivel național

Le solicit tuturor să dea dovadă de implicare și colaborare

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

- Despre schimbările directorilor de școli: Este o acțiune care nu a fost pregătită din timp de ministerul Educației. S-a știut că se termină mandatele directorilor în 9 ianuarie, la unele școli s-a prelungit.

- Despre cazul Costel Alexe: Această discuție trebuia să aibă loc demult si să fie mult mai scurtă. Am spus mereu că penalii n-au ce căuta în funcții publice. Dacă va fi cercetat penal, m-aș aștepta cel puțin să se autosuspende din funcțiile pe care le deține.

- În Israel primul care s-a vaccinat a fost premierul. În România nu s-a vaccinat niciun lider politic: Nu cred că s-a produs nicio neîncredere, dimpotrivă. Decizia a fost să fie vaccinat în primul rând personalul medical. Nu am dorit nici eu, nici premierul, să ne băgăm în față. Ar fi fost mesajul greșit. În 15 ianuarie începe a doua etapă de vaccinare in care este prevăzută vaccinarea personalului din învățământ, a persoanelor peste 65 de ani, dar si a personalului esențial, de exemplu Administrația Prezidențială, guvernul etc. Pentru a marca debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare, eu mă voi vaccina vineri, 15 ianuarie.

- Cum repornim România? Dacă vaccinarea este un succes: Este evident că avem nevoie de o repornire în forță, cu o campanie de vaccinare de succes pentru ca toate firmele să-și repornească activitatea iar acolo unde sunt dificultăți guvernul să pună în practică scheme de ajutor. Contăm pe sume importante din fonduri europene. Sunt foarte multe lucruri în pregătire, bugetul este în pregătire. Un întreg complex de factori este necesar pentru repornirea economiei, și sunt foarte hotărât să sprijin această repornire, guvernul este proaspăt, cu energie nouă, și cred că împreună vom reuși. Da, campania este până acum un succes, suntem pe locul 8 în Europa, ceea ce nu este rău deloc

- Grecia promovează ideea unui certificat unic european ca o dovadă de vaccinare. Despre poziția României: Personal, nu consider că e o idee bună, s-ar crea un cadrul de discriminare. Cred că trebuie să existe un certificat de vaccinare, dar el trebuie folosit pentru motive medicale, să știe când a primit prima doză, când urmează a doua. Să folosim aceste certificate ca să împărțim populația Europei în două nu mi se pare un lucru bun.

- Despre cum intenționează autoritățile să convingă populația să se vaccineze? și dacă este mulțumit de promovarea campaniei de vaccinare: Campania trebuie promovată mult mai intens. S-a făcut o campanie, dar e nevoie de foarte multă turare. În afară de această campanie, trebuie să existe unele exemple personale și eu intenționez să dau un astfel de exemplu. Eu sunt convins că vaccinarea e esențială. Majoritatea cadrelor medicale s-a vaccinat. Sigur, vaccinarea nu e obligatorie, nici nu ne dorim, vaccinarea e organizată de stat pentru toți românii și oamenii se vor convinge că asta e soluția

- Despre divergențele din coaliția de guvernare: Sunt discuții în coaliție, într-o coaliție nu e ca la armată, unul comandă și toți execută. Din discuție, care nu e o ceartă sau o divergentă, se cristalizează soluțiile. Este rolul conducerii coaliției să negocieze aceste divergențe. Nu există niciun motiv să credem că oamenii se ceartă, oamenii discută. PNL și USR pornesc fiecare de la punctul propriu, negociază și se găsește o soluție.

- Dacă se mai impune măsura restricțiilor de circulație pe timpul nopții: În acest moment nu sunt întrunite condițiile pentru relaxare. Guvernul a prelungit azi starea de alertă.

- Despre situația din SUA: Democrația americană este solidă și va trece de această etapă. Este trist ce s-a întâmplat la Capitoliu. Noua administrație își va prelua atribuțiile si sunt hotărât să mă implic pentru a duce parteneriatul cu SUA mai departe. Avem nevoie de colaborare în plan economic. Mă voi implica si împreună cu mine si noul guvern.

- Despre faptul că Guvernul a modificat o lege a justiției prin OUG: A fost o situație excepțională creată de PSD, practic în ultimele luni de mandat parlamentul nu a mai funcționat, a fost folosit drept tribună de campanie electorală. Parlamentul nu a modificat legea și cineva trebuia să o facă. Nu puteam să stăm să intre în vigoare o prevedere care nu poate fi îndeplinită. După foarte multe discuții, guvernul a adoptat această OUG în mod corect. Acum, cu un nou parlament, care știe care e miza, nu vor mai exista astfel de excepții și am subliniat în discuțiile cu guvernanții acest lucru foarte clar. Nu se vor mai găsi motivații, asta a fost ultima.

- Despre încrederea în justiție, despre dosarele Revoluției și Mineriadei: Încrederea mea în justiție e nezdruncinată. Cunosc aceste spețe, sunt la fel de nemulțumit ca și foarte mulți români care așteaptă să se facă dreptate. Eu pot să mă implic în sensul că voi solicita public să se rezolve aceste dosare și sunt convins că într-un final se vor rezolva.

- Despre nemulțumirea sindicatelor privind înghețarea salariilor: Măsura este una justă, suntem în plină pandemie, în criză economică, în faza în care încercăm să terminăm această epidemie. Trebuie să fie conștienți că economia a suferit, s-a contractat. Sunt mai puțini bani la buget. Nu poate fi vorba de mărirea unor lefuri bugetare în 2021 până ieșim din criza economică. Nu vorbim de austeritate, nu se taie salariile, nu se taie pensiile, dar cât e criză economică nu putem vorbi de majorări în zona bugetarilor. Salariile și pensiile vor putea să crească când ieșim din criza economică, și eu sunt convins că vom ieși din criza economică în acest an. Pensiile au crescut și așa crescute rămân.

- Despre cum va fi asigurat numărul de cadre medicale pentru vaccinare: Detaliile tehnice vi le va spune col. Gheorghiță, care coordonează campania. Premierul m-a asigurat că va avea grijă ca personalul să existe și să fie plătit corespunzător

- Despre cum se vor vaccina muncitorii sezonieri care nu sunt în România: Cine va fi în țară va fi vaccinat, nu e niciun fel de problemă.

Conferința președintelui a avut loc în ziua în care coordonatorul campanie naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a anunțat că platforma online unde românii care se încadrează în etapa a doua a campaniei de vaccinare va fi disponibilă vineri, 15 ianuarie, de la ora 15:00. Gheorghiță a anunțat și modalitatea în care se pot înscrie românii pentru a fi vaccinați împotriva COVID-19.

Persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice și lucrătorii în domenii esențiale se pot programa fie online, pe siteul programare.vaccinare-covid.gov.ro, fie prin medicul de familie sau prin aparținători.

Programări în vederea vaccinării se pot face și prin call-center, la numărul de telefon 021.414.44.25.

Coordonatorul campanie le recomandă persoanelor cu boli cronice să se programeze prin medicul de familie.

