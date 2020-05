Examenele naționale vor avea loc, nu fără controverse EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

”Examenele nationale vor avea loc fizic asa cum au fost anuntate si planificate de cateva săptămâni. Evaluarea nationala incepand din 15 iunie dupa care examenul de Bacalaureat. Însă a apărut o problemă pe care am dorit să o rezolvăm. Este posibil sa fie copii care sunt bolnavi care vin la examen. La Evaluarea Nationala, pentru copii care sunt bolnavi, care sunt gasiti cu febra la intrarea in scoala pentru motive medicale și de carantină se organizeaza o a doua sesiune din 29 iunie. În privinta Bacalaureatului cu siguranță si aici pot fi copii cu probleme și se va organiza ca si in alti ani a doua sesiune de Bacalaureat în august”, a declarat Klaus Iohannis.

El a avut joi o ședință cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, inclusiv cel al Educației, la Palatul Cotroceni.

Reprezentanţii elevilor sprijină organizarea Examenelor Naţionale anul acesta pentru că anularea acestora ar duce la o accedere pe criterii nerelevante la un nou ciclu de învăţământ. Ei sunt convinşi însă că elevii cu febră nu vor fi trimişi acasă.

“Ne bucură faptul că vedem un mesaj ferm din partea Administraţiei Prezidenţiale, totuși vreau să limpezesc puţin apele. Din informaţiile pe care le am eu, nimeni nu va trimite elevul acasă dacă va avea temperatura 37,4. Că e vorba de alte motive, că e la menstruaţie sau are emoţii, ne punem încrederea în personalul medical care va face acest triaj şi eventual elevul va susţine examenul într-o sală izolată, separată, cu subiect separat. Este o propunere care a fost agreată cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi am confirmat cu doamna ministru chiar înainte să mă sunaţi, deci e vorba de o decizie fermă, nu cred că e fără echivoc ce a spus domnul preşedinte”, spune Antonia Pup, președintele Consiliului Național al Elevilor.

În ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat, părinţii vorbesc despre o discriminare.

“Venea la sesiune din vară şi dacă nu obţinea nota 6, se ducea în toamnă. Dacă are 37,4 şi, nu va beneficia de aceleaşi condiţii cu cei de la Evaluarea Naţională şi va intra automat la bacalaureatul de toamnă şi deja vorbim de o discriminare crasă”, susține Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.

Inspectoratele şcolare încă mai aşteptă metodologia după care se vor desfăşura examenele dar spun că sunt pregătite pentru orice scenariu.



“S-au luat toate măsurile necesare pentru a participa la activităţile educaţionale, fie că vorbim de sesiunea de pregătire în perioada 2- 12 iunie, fie că vorbim de examene. Avem datele colectate de la toate unităţile de învăţământ. În eventualitatea în care acest lucru se va întâmpla (n.r. organizarea de clase speciale pentru copiiii găsiţi cu febră), discutând cu directorii unităţii de învăţământ avem certitudinea că există în şcoli suficient spaţiu ca şi aceşti elevi să susţină examenele”, spune Marina Manea, inspector şcolar.



Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au transmis pentru Știrile TVR că împreună cu specialiștii în sănătate publică pregătesc o procedură pentru ca elevii aflaţi în sitaţii speciale să aibă șanse egale cu ceilalți.

