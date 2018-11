Declarația președintelui Klaus Iohannis după summit-ul extraordinar de la Bruxelles EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Președintele Klaus Iohannis: Astăzi am finalizat discuţiile într-un timp record. Consiliul UE în format UE 27 a agreat proiectul de Acord de retragere, a aprobat declaraţia politică referitoare la relaţiile viitoare. Aceste două documente sunt extrem de importante. Acordul de retragere va putea fi folosit în cazul în care va fi aprobat în final de toate parlamentele implicate pentru a clarifica aspectele în detaliu care ţin de retragerea Marii Britanii din UE, un document care şi pentru noi are o importanţă mare fiindcă în acest document se stipulează, de exemplu, cum vor fi trataţi românii în Marea Britanie, cum vor decurge chestiunile legate de Cadrul Financiar în care ne aflăm acum până în 2020 şi multe alte lucruri, un document foarte amplu, foarte bine elaborat. Este un document la care s-a lucrat un an şi jumătate, au fost respectate foarte bine limitele sau mandatul impus de Consiliul European la vremea respectivă. (...) Este cel mai bun Acord posibil posibil şi merită să fie luat ca atare şi me rită aprobat.

Klaus Iohannis a subliniat că pentru românii aflaţi în Marea Britanie nu se schimbă mare lucru.

Președintele României, Klaus Iohannis: 'Dacă acest acord intră în vigoare, el protejează românii şi pe ceilalţi europeni care se află în Marea Britanie, le sunt garantate toate drepturile pe care le-au obţinut. (...) Pot munci, pot studia, pot primi pensii, asigurări de sănătate şamd. Lucrurile sunt clarificate foarte în detaliu şi foarte bine. Noi am fost foarte preocupaţi de aceste chestiuni şi am insistat cu succes până în această fază să fie lămurite foarte bine aceste lucruri. Mai mult, noi am insistat şi am obţinut să fie clarificat în Declaraţia politică referitoare la relaţia viitoare să nu existe discriminări între membri UE. De exemplu, să nu se introducă vize pentru românii care vor ulterior să călătorească în Marea Britanie şi aceste lucruri au fost clarificate în sensul dorit de noi. Acest acord este unul pe care noi îl găsim potrivit, îl găsim bun şi ne dorim să fie aprobat'.

Şeful statului a afirmat că, în ciuda obţinerii unui acord bun, această zi nu poate fi considerată una fericită.

Președintele Klaus Iohannis: 'Evenimentul rămâne unul care cred că pentru majoritatea ne întristează dacă realizăm importanţa, un mare stat membru pleacă şi asta nu poate să fie o veste bună, însă dincolo de acest lucru existenţa unui acord ar face ca această despărţire să fie gestionabilă şi să capete un fundament juridic foarte solid. Mai sunt paşi de parcurs, următorul pas va fi aprobarea acestui acord de retragere în Parlamentul britanic după care (...) Consiliul Uniunii Europene trebuie să aprobe formal şi Parlamentul European trebuie să-şi dea votul asupra acestui acord'.

Președintele a dat garanţii că acest Acord va fi finalizat în timpul preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene: 'Vă garantez că, în cazul în care va fi aprobat, va fi finalizat pe preşedinţia română'.

Liderii celor 27 de state membre UE au aprobat, duminică, acordul referitor la ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar şi declaraţia care schiţează relaţia post-Brexit cu Londra.

Acordul de retragere, care are 585 de pagini, detaliază condiţiile juridice ale ieşirii Marii Britanii din UE la 29 martie 2019.

ŞTIRILE ZILEI