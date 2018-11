Klaus Iohannis, despre remaniere EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Întrebat când va lua o decizie în privința numirilor de la Transporturi și Dezvoltare, Klaus Iohannis, președintele României, a răspuns: "Așa cum am spus, după sărbătorile dedicate Zilei Naționale. Nu am absolut deloc de gând în aceste zile de sărbătoare să avem discuții pe aceste teme neplăcute, de remanieri și diferite diferenduri pe care le au unii cu alții".

Cât privește posibilitatea sesizării Curții Constituționale, Klaus Iohannis a spus că n-o vede "în niciun fel". "Deocamdată Guvernul mi-a făcut o solicitare și am spus că o să răspund după 1 decembrie. Dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi privește. Însă eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns, Curtea Constituțională practic nu are ce să spună aici. Guvernul nu este deloc blocat. Guvernul nu lucrează fiindcă au alte treburi, probabil. Guvernul este complet și n-au decât să-și facă treaba", a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis efectuează luni şi marţi o vizită oficială în Franţa, cu prilejul inaugurării Sezonului cultural România-Franţa, care vizează zece ani de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic, precum şi celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Șeful statului s-a întâlnit luni seara cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Franţa la Ambasada României la Paris.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat după ședința PSD de luni: "Până luni voi redacta un draft un proiect de posibilă sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natură constituțională între Guvern României și președinte Republicii"

ŞTIRILE ZILEI