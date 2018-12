"Uniunea Europeană nu va renegocia Acordul privind Brexit-ul", a declarat președintele Klaus Iohannis în această dimineață, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Iohannis a anunțat că va avea în cursul zilei de astăzi o întâlnire bilaterală cu premierul britanic, Theresa May, pe care, susține președintele, dorește să o "încurajeze un pic" în problema Brexit-ului.

Președintele a afirmat, referitor la declarația premierului Viorica Dăncilă privind adoptarea Euro până în 2024, că este hazardat să spunem că suntem pregătiți în acest moment: "2024 este suficient de departe ca să putem fi pregătiți până atunci. Dar, dacă ne uităm la situația de acum, la lipsa de reforme structurale, ar fi hazardat să spun acum că suntem pregătiți. Că vom fi pregătiți - cu certitudine, cu toții ne dorim să devenim membrii în zona euro și, la momentul potrivit vom fi pregătiți."

Șeful statului a precizat că "astfel de declaraţii s-au tot făcut în România". "Şi acum câţiva ani a fost o declaraţie că în 2019 vom fi, pe urmă în 2021. În general, este bine să se facă astfel de declaraţii de intenţie, că vrem, dar a stabili acum termene fixe mi se pare încă devreme", a afirmat Iohannis.

Pe 4 decembrie, la Bruxelles, premierul Viorica Dăncilă a declarat că va depune diligenţele necesare pentru ca România să acceadă în zona euro în anul 2024.

Șeful statului a amintit că va participa vineri, la Bruxelles, şi la Summitul zonei euro în format extins. "Câteva chestiuni destul de complexe vor fi discutate şi acolo. În afară de temele care ţin strict de zona euro, este o temă care probabil va fi dezbătută mai pe larg şi anume acel buget destinat zonei euro, dar care să facă parte din bugetul mare al Uniunii şi aici cred că o să fie o dezbatere un pic mai amplă", a spus Iohannis.

În ceea ce privește preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, președintele a subliniat că a trimis un mesaj optimist: "Am avut eu grijă să fie un mesaj optimist, am spus chiar eu în plen că România este pregătită. I-am asigurat pe cei din Consiliu și cred că lucrurile or să meargă bine."

Ar fi ciudat ca opoziția să renunțe la moțiunea de cenzură, a declarat Iohannis, la Bruxelles. ”Moțiunea este principalul instrument al opoziției în Parlament. Este un test important și pentru opoziție, și pentru putere”, a spus șeful statului. Moțiunea de cenzură intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, rușinea României!", inițiată de PNL, USR și PMP, a fost depusă, vineri, la Parlament. Documentul este semnat de 163 de parlamentari.

