Klaus Iohannis: Decizia de a deschide școlile este corectă si necesară, chiar dacă nu e una ușoară. Încurajez părinții să trimită copiii la școală

Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că decizia de a deschide şcolile, deşi nu este una uşoară, e ''corectă şi necesară'' și i-a îndemnat pe părinți să trimită copiii la școală: "Mă adresez și părinților, care, în mod firesc, sunt preocupați și îngrijorați de modul în care vor evolua lucrurile începând cu 14 septembrie: vă încurajez să îi trimiteți pe copii la școală și să le explicați că, pentru un timp, școala va fi diferită, dar, dacă vom respecta cu toții regulile, vom depăși cu bine această situație."

Președintele a subliniat că riscul de infectare nu poate fi redus la zero, dar limitarea accesului la educație are efecte nefaste: "Nu putem reduce riscul de infectare la zero, dar, în același timp, este foarte important să conștientizăm că, prin respectarea regulilor de bază, fiecare contribuie la siguranța întregii comunități. Limitarea accesului la educație are consecințe negative majore pentru generațiile tinere și ne afectează tuturor viitorul."

Șeful statului le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit ca școala să poată începe: "Vreau să evidențiez, totodată, eforturile autorităților locale de a asigura instituțiilor de învățământ tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea noului an școlar. Le mulțumesc, de asemenea, și dascălilor și conducerilor școlilor care, nu de puține ori, trebuie să găsească soluții pentru a face posibilă reluarea cursurilor în condiții de siguranță pentru copii și cadre didactice."

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

Al doilea subiect este legat de alegerile locale

Aceste alegeri au fost deja amânate, acum au fost luate măsuri care permite desfășurarea astfel încât cetățenii să fie protejați

Nu știm cât va mai dura pandemia și de aceea alegerile nu mai pot fi amânate pe termen nedefinit

Provizoratul și lipsa de legitimitate dăunează autorităților locale și democrației în ansamblu

Campania a început și chiar dacă e atipică partidele își pot prezenta proiectele

Din păcate, nu lipsesc inițiativele complet demagogice cu măriri de venituri impracticabile pentru categorii sociale

Fac un apel la decență politică

Crearea de false așteptări sau contestarea unor măsuri sanitare sunt practici electorale toxice care fac rău oamenilor

Dragi români, informați-vă, comparați ofertele și alegeți în cunoștință de cauză

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

- Și pentru excepțiile unde problemele nu sunt rezolvate se vor găsi soluții pentru începerea școlii. Nu este posibil ca din Capitală să se rezolve problemele tuturor școlilor din țară. Am convingerea că lumea se va implica și va găsi repede soluții.

- Dacă se respectă normele, în condiții de strictă legalitate, s-ar putea organiza și forme de protest. Autoritățile care se ocupă de așa ceva cred că mai degrabă se tem de nerespectarea normelor.

- N-ar fi existat se pare bani (pentru creșterea pensiei cu 40 de procente) nici dacă nu am fi avut această epidemie și criza economică. Acum e clar că bugetul s-a restrâns considerabil. Și eu, și premierul ne-am dorit o creștere și s-a realizat. Atât s-a putut, atât s-a realizat.

- Povestea cu remanierile este una de campanie. Nu am discutat cu premierul despre remanieri, acum sunt probleme importante de rezolvat și vor fi rezolvate. Când premierul va decide să facă schimbări în guvern, îmi va spune.

- Dacă până in 14 septembrie nu toți copiii vor avea tablete, atunci guvernul si autoritățile vor lucra ca să aibă din 15, din 16 septembrie. Momentan se lucrează la un scenariu în care autoritățile locale vor achizitiona tablete.

- Nu voi participa la festivitățile de începere a anului școlar, voi avea un mesaj video.

Conferința de presă a președintelui vine în contextul în care autoritățile se pregătesc pentru începerea anului școlar în condiții de pandemie.

De asemenea, suntem în plină campanie electorală și au loc pregătiri pentru alegerile locale, programate la pentru 27 septembrie.

