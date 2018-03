Președintele Klaus Iohannis despre R. Moldova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Ziua de ieri a fost una foarte importantă și evenimentul de pe 27 martie este de o importanță foarte mare, lucru pe care l-am subliniat în mesajul meu, este un punct foarte luminos în istoria noastră. Trebuie să ne cunoaștem și prezentul. Este datoria României să sprijine real pe Moldova și pe moldoveni. Personal mă implic în foarte multe teme, Moldova este temă de discuție în toate întâlnirile pe care le am.

- E bine să ne punem întrebarea cum putem, real, astăzi, să ajutăm Moldova, și cred că putem prin măsuri economice, prin ajutor financiar, este important să-i ajutăm în parcursul lor european. Cred că aici avem abordări ușor diferite, de la politician la politician. Eu cred că trebuie să-i ajutăm pe parcursul lor european, mai puțin important să avem discursuri bombastice, pentru că nu-i ajută nici pe ei, nici pe noi.

- avem în România două mărci, Dacia și Ford, care se produc aici. România este în primii 10 producători de mașini, un loc onorant. Lucrurile se mișcă și nu de ieri, de alaltăieri, ci aproximativ din 2002-2003. Sectorul a crescut enorm.

- (referitor la legile Justiției) Am luat act de acest lucru. Sunt conștient de pârghiile constituționale pe care le am. Legile Justiției încă nu au ajuns la mine, instituțional, la președinte. Când vor ajunge instituțional la mine, o să fac o declarație pe această temă, cum văd calitatea legilor, ce pași trebuie făcuți. Dacă tot am umblat pe aceste legi și dacă Parlamentul a creat cel mai mare scandal pe aceste legi, măcar să le aducem într-o formă bună. Ar fi păcat, după atâtea discuții, să avem niște legi proaste. Eu prefer să avem totuși niște legi.

- (despre propunerea de revocare a șefei DNA) Nu am avut o discuție (n.r., cu șefa DNA, despre acest subiect). Nici nu cred că este neapărată nevoie să am o discuție personală pe această temă, fiindcă solicitarea de revocare a fost făcută de ministrul Justiției. Iar documentele sunt anexate la cererea de revocare, avizul CSM și cred că trebuie să lucrăm, de data acesta, pe baza documentelor care ne sunt puse la dispoziție. Și aici au ajuns, instituțional, la mine, toate documentele.

- luna mai este o lună frumoasă, nu știu dacă și pentru referendum. Deocamdată aștept să văd cum evoluează discuția. Nu cred că este niciun motiv de grabă aici.

- (despre scrisoarea trimisă președintelui CE Jean-Claude Juncker, de către premierul Viorica Dăncilă) Deocamdată nu cunosc că s-ar fi primit un răspuns dar nu sunt absolut deloc îngrijorat, cu siguranță Comisia va elabora un răspuns lămuritor, nu cred că are cineva interes să rămână așa, nelămuriri în spațiul public.

ŞTIRILE ZILEI