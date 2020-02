Declarații Klaus Iohannis despre situația politică la zi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că PSD a provocat o nouă criză prin sesizarea Curţii Constituţionale în cazul desemnării lui Ludovic Orban în funcţia de premier.

"Nu voi comenta decizia CCR şi voi aştepta motivarea, însă ceea ce face PSD este o sfidare fără precedent la adresa oamenilor", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Cea mai legitimă soluție este revenirea cât mai repede la votul cetățenilor și crearea unei noi majorități parlamentare care să poată susține un guvern stabil, a afirmat președintele, care a subliniat că "avem nevoie de un nou legislativ care să-și asume o nouă majoritate, nu putem continua așa".

Nu voi desemna un premier PSD

Șeful statului a precizat, ca răspuns la întrebarea jurnalistei TVR Ramona Avramescu, că NU va desemna un premier din partea PSD.

Declarațiile vin în contextul în care Curtea Constituțională a stabilit, luni, că există conflict juridic de natură constituțională între Președinție și Parlament din cauza desemnării lui Ludovic Orban în funcția de premier de către șeful statului Klaus Iohannis.

Şansele pentru anticipate au scăzut sub 50%

Preşedintele Klaus Iohannis a arătat că şansele pentru organizarea alegerilor anticipate au scăzut sub 50%.

Întrebat ce şanse mai sunt pentru organizarea alegerilor anticipate în contextul deciziei CCR, care a stabilit că există conflict juridic între preşedinte şi Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, în funcţia de premier, președintele a răspuns: "Tocmai au scăzut (...) Sunt sub 50%."

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

- PSD continuă se demonstreze că este un partid iresponsabil

- A creat o nouă criză pe care a aprofundat-o prin sesizarea CCR

- Nu voi comenta decizia CCR si voi aștepta motivarea

- Ceea ce face PSD e o sfidare fără precedent la adresa oamenilor, cu atât mai mult în aceste zile, când România are nevoie de acțiune politică responsabilă

- Vedem un guvern demis, pentru că a încercat să democratizeze administrația locală și care guvernează, așa demis cum e

- Pe de altă parte, vedem un PSD obsedat de putere, care refuză să accepte că și-a pierdut legitimitatea de a guverna

- Cea mai legitimă soluție este revenirea cât mai repede la votul cetățenilor și crearea unei noi majorități parlamentare care să poată susține un guvern stabil

- Avem nevoie de un nou legislativ care să-și asume o nouă majoritate, nu putem continua așa

- Nu voi desemna un premier PSD

- Nu voi desemna un premier decât atunci când voi considera că este soluția justă

- Șansele pentru alegeri anticipate tocmai au scăzut, sunt sub 50 la sută.

- Dacă și pe cine voi desemna, veți afla când fac desemnarea

- România are un guvern responsabil, iresponsabilitatea e în altă parte. Guvernul poate gestiona orice fel de criză

Președintele trebuie să desemneze un nou premier

După decizia Curții Constituționale, președintele Klaus Iohannis este în situația de a desemna o altă persoană pentru funcția de prim-ministru.

După ce Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură, președintele Klaus Iohannis a decis să-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban pentru Palatul Victoria.

De pe 17 până pe 19 februarie, miniștrii Cabinetului Orban au fost audiați în comisiile reunite ale Parlamentului, iar votul de învestire va fi dat luni, 24 februarie, într-un plen reunit care va începe la ora 16.00.

Din cei 16 membri ai Executivului, doar patru au primit aviz pozitiv în forurile legislative de specialitate și anume Nicolae Ciucă - Apărare, Bogdan Aurescu - Externe, Virgil Popescu - Economie și Adrian Oros - Fonduri Europene.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului are programată, luni, o ședință pentru învestirea Guvernului Orban 2, de la ora 16.00.

