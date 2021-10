Klaus Iohannis: Amintirea şi cinstirea memoriei victimelor Holocaustului reprezintă o datorie fundamentală a statului român

Klaus Iohannis

"Din păcate, situaţia pandemică, pe lângă criza sanitară profundă, a favorizat manifestările de ură, indiferenţă, intoleranţă, antisemitism şi xenofobie. În acest context, comunicarea în mediul on-line a devenit cel mai important şi răspândit instrument, un mediu în care dezinformările, discursul plin de ură şi ştirile false s-au propagat foarte uşor şi au alimentat sentimente de neîncredere şi nesiguranţă. Sute de oameni mor în fiecare zi şi alţii agonizează în saloanele de terapie intensivă din cauza infectării cu acest virus teribil cu care ne confruntăm. Foarte mulţi sunt victimele unor fanatici conspiraţionişti şi populişti cinici care propagă idei toxice împotriva vaccinării, ceea ce reprezintă un atac direct împotriva umanităţii. Să nu rămânem indiferenţi în faţa acestui avânt care riscă să macine fundamentul democraţiei noastre", spune şeful statului în mesajul transmis de consilierul de stat Cătălina Galer, în cadrul ceremoniei de comemorare a victimelor Holocaustului organizate la Memorialul Holocaustului din Bucureşti.



Şeful statului subliniază că astfel de manifestări sunt absolut intolerabile şi că fiecare dintre noi are datoria să "sancţioneze cu celeritate, dur şi ferm, orice derapaj" şi să apere "drepturile şi libertăţile fundamentale, democraţia şi valorile europene".



"Fac un apel la toţi actorii politici responsabili să acţioneze hotărât împotriva oricăror încercări de dezbinare, să se implice direct şi concret în direcţia promovării valorilor toleranţei, respectului şi a diversităţii în societatea noastră şi să sprijine educaţia privind cunoaşterea Holocaustului", afirmă Iohannis.



În legătură cu Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, şeful statului constată că proiectul a acumulat întârzieri şi că este blocat în mod nejustificat, considerând că această situaţie este inacceptabilă.



"Solicit Guvernului să facă paşi serioşi şi să întreprindă toate demersurile pentru realizarea acestui muzeu. Este imperativ să avem această instituţie cât mai repede posibil, care să păstreze vie memoria Holocaustului în conştiinţa naţională şi să întreţină ataşamentul profund faţă de valorile fundamentale ale umanităţii. Cu gândul la suferinţele unor suflete inocente şi la cele ale supravieţuitorilor noştri, să acţionăm uniţi şi solidari pentru apărarea şi promovarea principiilor şi valorilor democratice", spune el.



Preşedintele Iohannis afirmă că "lecţia dură a Holocaustului trebuie să funcţioneze ca un far care să ne ghideze pe drumul nostru european, iar pe puţinii supravieţuitori pe care timpul ni-i îngăduie trebuie să îi preţuim şi onorăm".



"Aducem astăzi un pios omagiu victimelor Holocaustului şi îi onorăm pe supravieţuitorii celei mai odioase desfăşurări de forţe criminale pentru exterminarea semenilor din istorie. Pentru toate vieţile nevinovate curmate - bunici, părinţi, soţi, fii şi fiice, şi pentru suferinţele îndurate de supravieţuitori, dar şi de familiile şi urmaşii acestora, reafirmăm angajamentul nostru de a nu lăsa uitarea să se aştearnă peste suferinţele şi jertfa lor şi de a ne opune cu toată forţa repetării unei astfel de tragedii. Amintirea şi cinstirea memoriei victimelor Holocaustului reprezintă o datorie fundamentală a statului român. Acum exact opt decenii, începea deportarea forţată a evreilor români în Transnistria, campanie în care 120.000 de evrei au parcurs un drum al morţii. Tortura, foametea, bolile, condiţiile mizere şi inumane în care au fost siliţi să trăiască, deposedarea de orice fel de bunuri, drepturi şi demnităţi, sub ameninţarea constantă a morţii, au reprezentat setul de măsuri prin care regimul mareşalului Ion Antonescu îşi propusese să îi lichideze pe cei pe care îi considera 'indezirabili'", susţine şeful statului.



Potrivit preşedintelui Iohannis, "crimele trebuie cunoscute, criminalii trebuie expuşi oprobiului public, memoria victimelor trebuie păstrată, iar pe supravieţuitorii şi urmaşii acestora trebuie să îi sprijinim".



"Este necesar să ne asumăm în mod onest trecutul traumatic şi să vorbim deschis tinerelor generaţii despre Holocaust. Numai în acest fel vom putea lupta împotriva încercărilor de falsificare a istoriei, tentativelor din ce în ce mai dese de reabilitare a criminalilor şi negare a suferinţelor victimelor inocente", mai afirmă şeful statului.

