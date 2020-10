Klaus Iohannis, declaratii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că alegerile parlamentare trebuie să aibă loc la termen, adică pe 6 decembrie.

Șeful statului a subliniat că e important ca România să aibă un Parlament funcțional, într-o perioadă care se anunță grea, iar pandemia nu se va termina în martie, anul viitor, cum spun cei care susțin amânarea alegerilor: „Trebuie să fim cu toții onești față de cetățeni și să spunem lucrurilor pe nume, cu maximă transparență: actuala situație epidemiologică este îngrijorătoare, dar pandemia nu va lua sfârșit – mă tem – nici în ianuarie, nici în februarie sau martie anul viitor, așa cum fals lasă să se înțeleagă cei care susțin amânarea alegerilor.”

Președintele a explicat că mandatul Parlamentului se termină în 20 decembrie și, fără alegeri, actualii parlamentari nu vor mai putea vota legi organice: „Mecanismele democratice ale funcționării unui stat nu trebuie blocate. Un lucru este cert: mandatul Parlamentului se termină în 20 decembrie, după această dată dacă nu ar avea loc alegeri, parlamentarii ar mai putea vota legi simple, nu și legi organice. Vă dați seama că ar fi catastrofal pentru România într-o perioadă care se anunță a fi foarte grea.”

Declarații Klaus Iohannis:

Mâine va fi ultima zi în care se vor depune candidaturile pentru parlamentare

Vreau să fie clar, pentru că am observat că unii politicieni propagă cu ideea că unii vor neapărat alegeri

Nimic mai fals.

Alegerile parlamentare sunt esențiale nu ca obiectiv in sine, si pentru că reprezintă singura optiune democratică validă, care să ne permită să avem un nou parlament reprezentativ

Alegerile parlamentare nu trebuie amânate pentru ca un partid sau altul să se simtă mai bine pregătit

Alegerile trebuie să aibă loc la termen

Este fundamental pentru modul in care vom gestiona la începutul anului viitor pandemia

PSD, în ciuda incercărilor de a-și cosmetiza imaginea, rămâne același partid nereformat și toxic.

Pandemia nu va lua sfârșit nici in ianuarie, nici in februarie, nici in martie, așa cum lasă de inteles cei care vor amânarea alegerilor

Mandatul parlamentarilor se termină pe 20 decembrie. După această dată, parlamentarii pot vota doar legi simple, nu și legi organice

Ar fi catastrofal pentru români să nu avem parlament funcțional

Procesul de votare nu presupune probleme majore

Campania electorală presupune măsuri drastice

Nu poate fi vorba în acest an de adunări populare, de mitinguri

Dacă se respectă cu strictețe măsurilor vom putea avea o viață normală

Răspunsuri la întrebările jurnalistilor

- Despre eventuala carantinare: Propunerea de carantinare trebuie să vină de la experţi, de la specialişti. Nu am auzit nicio propunere care vizează Capitala sau judeţe întregi, însă ştiţi că am avut situaţii în care localităţi au fost carantinate şi cu efecte destul de bune. Eu nu-mi doresc să ajungem la carantinarea Bucureştiului.

- Despre alegerea lui Florin Iordache în fruntea Consiliului Legislativ, disputa PNL - USR PLUS: Nu cred că va fi afectată relația PNL- USR PLUS. Această alegere a făcut să fie lumea atât de supărată încât încearcă să caute vinovați in loc să caute soluții. Ar fi ciudat dacă s-ar certa, in definitiv aici a câștigat majoritatea toxică pesedistă.

- Despre disputa in care apare fiul lui Joe Biden: Nu am nicio informație despre acest personaj.

- Despre bâlbâiala privind deciziile la București și in alte orașe (pelerinajul de la Iași) - de ce s-a derogat președintele de răspundere, și nu s-a implicat ca decident, cum a procedat la începutul pandemiei: Am rămas destul de decident. Unele autorități s-au bâlbâit. Autoritățile trebuie să-și intre mai bine în rol, să fie mai bine organizate. Principiul subsidiarității este un principiu valoros in democrațiile consolidate. Unele autorități locale mai au de învățat și vor învăța.

- Dacă va susține organizarea alegerilor, indiferent de numărul de cazuri de infectare: Este foarte important să organizăm alegerile, in condiții speciale de pandemie si cu respectarea strictă a normelor impuse.

- Despre traseismul politic: Un mandat imperativ nu cred că vrea să impună cineva în România. Dacă ajungem să decid și eu ce vom scrie într-o nouă Constituție, voi insista să scriem ceva despre interzicerea traseismului.

- Dacă activitatea guvernului va fi afectată pentru că miniștrii sunt împlicați în campanie, ei candidând, cu două excepții: Pentru guvernanți vine o perioadă mai dificilă. Mie mi se pare normal ca majoritatea membrilor unui guvern să fie parlamentari. Altfel ajungem la un guvern de esență tehnică. În mod uzual, și asta nu doar la noi, și in tări cu democrații consolidate, majoritatea membrilor guvernului sunt și parlamentari.

- Faptul că nu există conferințe de presă din partea autorităților care au toate datele despre pandemie: Vă dau dreptate. Cu siguranță vor învăța pe parcurs si autoritățile care răspund de aceste probleme să fie mai deschise față de media. Pot să recomand cu căldură autorităților să se adreseze mai frecvent si mai deschis opiniei publice.

- Despre zero infecții nosocomiale. Ministrul Sănătății a anunțat că începe o anchetă în spitale: Am primit un material amplu despre felul cum se raportează infecțiile nosocomiale. Este o temă foarte importantă.

- Despre alegerea lui Florin Iordache. Dacă 10 liberali ieșeau din sală, ședința se amâna din lipsă de cvorum: Ar fi fost o variantă bună, nu știu de ce nu au făcut-o. Președintele nu poate să dea teme parlamentarilor cum să acționeze. Nici nu am discutat cu PNL această speță, voi pune această întrebare.

- Medicii spun că nu vom mai putea să ținem pandemia sub control. Dacă ne permitem un scenariu de lockdown: În acest moment nu vorbim la nivel de stat despre un așa numit "lockdown". Căutăm soluții care permit îngrădirea răspândirii virusului. Este nevoie să găsim un fel de a continua, cu toate că avem această pandemie. A închide țara nu este o soluție. Închidem țara două săptămâni, apoi ce facem?

- Consecințele numirii lui Florin Iordache. Daca PNL și USR PLUS ar trebui să încerce să se sincronizeze pentru a corecta numirea: Dacă există o soluție constituțională, ea trebuie căutată și încercată.

- Problemele din sănătate sunt numeroase, deși ministrul Sănătății se deplasează în țară. Dacă ministrul Sănătății îsi face treaba corect: Nu estre treaba mea să evaluez activitatea miniștrilor si in niciun caz în public. Este treaba premierului sau a partidului din care fac parte miniștrii. Ministrul Tătaru se străduiește foarte tare și să cunoască situația din teren, și să găsească soluții.

- Dacă USR va condiționa intrarea la guvernare de numirea altui premier: Nu comentez spusele unui politician. Toată această poveste se încadrează în povești de campanie.

- Dacă Ludovic Orban rămâne prima variantă de premier: Da.

- Despre testarea în masă: România nu are capacitate pentru testare în număr foarte mare. Nu avem dotările, nu avem personalul pentru așa ceva. Nici nu este recomandat. Ce e recomandat este să testăm toate persoanele suspecte sau cazuri posibile. Faptul că am ajuns la 37 de mii de teste pe zi este un lucru important, dacă ne gândim de unde am pornit.

Declarațiile președintelui vin în contextul unui nou record al infectărilor cu noul coronavirus. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.848 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2.

Potrivit bilanțului GCS, au fost raportate 69 de decese, iar la terapie intensivă sunt internate 766 de persoane.

Capitala și alte orașe sunt în scenariul roșu, cu un indice de 3 infectări la mia de locuitori. Astfel, cursurile se desfășoară online, masca este obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise, iar restaurantele și sălile de teatru, de spectacol și cinematografele sunt închise.

ŞTIRILE ZILEI