Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă sunt în Statele Unite, la New York. Nu împreună, ci în vizite cu agende separate.

Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis au ajuns amândoi duminică seara la New York, dar este o simplă coincidență. Președintele participă la lucrările Adunării Generale ONU, care se desfășoară în fiecare an la sfârșitul lunii septembrie, iar Viorica Dăncilă a venit în SUA într-o vizită de lucru anunțată săptămâna trecută.

Programul oficial al președintelui începe marți dimineață, când va participa la deschiderea lucrărilor Adunării Generale, marcată de discursul tradițional al președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Viorica Dăncilă are deja programate întâlniri în cursul zilei de azi. Șefa executivului a avut deja o discuție cu primarul orașului New Jersey, din apropierea New York-ului, unde trăiesc mulți români, în jur de 35 de mii. Primarul însuși este descendent al unei familii care a emigrat din România în anii '60.

Premierul Dăncilă are o discuție cu reprezentanții Băncii Mondiale, cu care va fi semnat și un acord de împrumut în domeniul sanitar.

Președintele Iohannis va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale miercuri dimineață și va avea o serie de întâlniri bilaterale cu mai mulți șefi de stat prezenți la New York.

Seara se cu câte o recepție, atât pentru Viorica Dăncilă, cât și pentru Klaus Iohannis. Premierul este invitat la un eveniment organizat de rabinul Statelor Unite, în timp ce Klaus Iohannis și soția sa vor lua parte la recepția tradițională găzduită de Donald și Melania Trump, în onoarea șefilor de delegații.

