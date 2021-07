Kiwi, kaki, pawpaw, fructe exotice aclimatizate în România. Cercetări la stațiunea pomicolă Istrița

Cu o istorie seculară în cultivarea și altoirea pomilor fructiferi, stațiunea de cercetare pomicolă Istrița dă startul unor culturi horticole noi pentru români, din soiuri asiatice sau americane.

În lotul demonstrativ înființat în urmă cu doi ani, în stațiune apar primele roade ale eforturilor depuse de tinerii cercetători.

Ferite de soare, sub o folie menită să le protejeze, plantele de Asimina, mai cunoscute sub denumirea de Pawpaw, sau "banana nordului", sunt în al doilea an de viață și mai au cam tot atât până să facă primele fructe.

Planta a fost adusă din Ohio de niște români care au aruncat semințele în grădină și au fost surprinși să vadă că s-au prins.

Un alt fruct care crește în stațiunea buzoiană și dă semne că va putea fi cultivat în România este curmalul chinezesc.

Tot în stațiune sunt dezvoltate și plantații de kiwi, kaki și rodie. Toate fac parte dintr-o cultură experimentală.

Deocamdată, plantele nu sunt de vânzare, pentru că încă nu s-a încheiat perioada de cercetare.

Stațiunea de la poalele dealului Istrița este din 2005 parte a Universității de Studii Agronomice. Acolo merg grupuri de studenți și cercetători pentru studii sau lucrări de specialitate.

ŞTIRILE ZILEI