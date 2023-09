Kim Jong Un și ministrul rus al Apărării au discutat chestiuni practice pentru a spori cooperarea militară, în contextul unui ”nou apogeu” pentru relațiile bilaterale

În timpul vizitei sale în Rusia, Kim a inspectat sâmbătă bombardiere strategice rusești cu capacitate nucleară, rachete hipersonice și nave de război, însoțit de ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

În continuare, în călătoria sa cu trenul, care se întinde acum pe o săptămână, Kim va merge la mai multe întreprinderi alimentare, a relatat duminică agenția de știri rusă RIA.

Călătoria liderului nord-coreean, care își părăsește rareori țara, are loc în contextul în care "se deschide un nou apogeu de prietenie, solidaritate și cooperare în istoria dezvoltării relațiilor dintre RPDC și Rusia", a declarat agenția de presă de stat KCNA, folosind inițialele pentru Republica Populară Democrată Coreeană.

Kim s-a întâlnit miercuri cu președintele rus Vladimir Putin și a discutat despre chestiuni militare, despre războiul din Ucraina și despre aprofundarea cooperării.

Statele Unite și aliații săi sunt îngrijorați de încălzirea legăturilor militare dintre cei doi vecini, în condițiile în care Rusia își continuă invazia în Ucraina, iar Coreea de Nord continuă dezvoltarea de rachete și arme nucleare.

Coreea de Sud și SUA au declarat vineri că o cooperare militară între Coreea de Nord și Rusia ar încălca sancțiunile ONU împotriva Phenianului și că aliații se vor asigura că va exista un preț de plătit.

Rusia a făcut tot posibilul pentru a face publicitate vizitei lui Kim, făcând aluzii repetate la perspectiva unei cooperări militare cu Coreea de Nord, o țară formată în 1948 cu sprijinul Uniunii Sovietice.

Kim și Șoigu "au făcut un schimb de opinii constructive cu privire la problemele practice care apar în consolidarea în continuare a coordonării strategice și tactice, a cooperării și a schimbului reciproc între forțele armate ale celor două țări și în domeniile apărării și securității lor naționale", a raportat KCNA.

