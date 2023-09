Kievul spune că autorizarea sportivilor ruşi de a participa la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024 încurajează agresiunea Moscovei asupra Ucrainei

Kievul a declarat vineri seara că autorizaţia acordată sportivilor ruşi de a participa sub drapel neutru la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024 "încurajează Rusia" să continue agresiunea armată asupra Ucrainei, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Mihailo Podoliak

"Permiterea participării ruşilor la Jocurile Paralimpice (...) în primul rând prelungeşte războiul şi, în al doilea rând, încurajează Rusia să crească nivelul violenţei militare asupra Ucrainei", a scris pe X (ex-Twitter) consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak.



Sportivii ruşi vor putea participa sub drapel neutru la Jocurile Paralimpice de anul viitor de la Paris, a decis vineri Adunarea generală a Comitetului Paralimpic Internaţional (IPC).



Sportivilor ruşi li se va permite să participe la Jocurile Paralimpice de anul viitor de la Paris, după ce Comitetul Paralimpic Internaţional (IPC) a votat împotriva suspendării calităţii de membru a Rusiei din cauza războiului cu Ucraina.



Într-un rezultat surprinzător, 74 de asociaţii membre au fost împotriva suspendării totale ''pentru încălcarea obligaţiilor sale constituţionale'', 65 în favoarea acesteia, iar 13 s-au abţinut, la Congresul IPC din Bahrain. Un al doilea vot, în cursul zilei de vineri, a decis că ruşii vor putea concura, dar sub drapel neutru, nu având simboluri naţionale.



Voturi separate sunt planificate pentru soarta sportivilor belaruşi, care au fost suspendaţi şi ei pentru rolul de aliat pe care îl are Belarus faţă de Rusia, în războiul din Ucraina.



Rusia a invadat Ucraina cu câteva zile înaintea Jocurilor Paralimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, de la care Rusia şi Belarus au fost excluse în ajunul ceremoniei de deschidere.



Jocurile Paralimpice de la Paris vor avea loc între 28 august şi 8 septembrie 2024.

