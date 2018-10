Kelemen Hunor: Pentru majoritatea oamenilor nu a existat o problemă urgentă, care trebuie rezolvată la referendum

Kelemen Hunor

"În primul rând, nu cred că ar trebui să căutăm vinovaţi - căutând vinovaţi sigur că vom da răspunsuri nu neapărat corecte sau nu neapărat potrivite realităţii. (...) Şi nu există un singur răspuns, bănuiesc eu că pentru marea majoritate a oamenilor nu a existat această problemă urgentă care trebuie rezolvată, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt convins că unii au simţit că este extrem de politizată o problemă care nu este de natură politică. Au existat manipulări din toate părţile, care derutează oamenii şi, mai ales dacă problema nu li se pare foarte urgentă, această derută nu ajută la mobilizare sau la o prezenţă mare la vot. Deci, sunt convins că există mai multe tipuri de răspunsuri, există mai multe argumente pentru cei care au stat acasă şi nici nu trebuie să căutăm neapărat vinovaţii şi nici nu cred că trebuie să căutăm probleme la popor. Poporul tot timpul are dreptate", a declarat Kelemen Hunor.



Liderul UDMR a adăugat că acum fiecare trebuie să-şi tragă concluziile şi să se uite la ceea ce a făcut, dacă a greşit sau nu, fără să arate cu degetul spre ceilalţi.



"Acum, după această perioadă de manipulare şi de dezbinare să arătăm cu degetul unii spre alţii iarăşi nu ar rezolva nimic (...) Într-o chestiune atât de sensibilă şi importantă şi care, pe deasupra nici nu e o chestiune politică neapărat, sau nu în primul rând e o chestiune politică, nu ar trebui să arătăm cu degetul unii spre alţii şi să continuăm cu dezbinarea. Şi ar trebui să înţelegem, poate, încă un lucru, că nu aceste aceste aspecte îi interesează pe oameni în 2018", este de părere liderul Uniunii.



În legătură cu participarea extrem de scăzută la vot în judeţele în care trăiesc maghiari, Kelemen a spus că modul în care s-a poziţionat electoratul maghiar se situează "în limite consacrate", întrucât de câţiva ani acesta "se mişcă aşa cum se mişcă electoratul sau populaţia românească".



Preşedintele UDMR a punctat faptul că nici în comunitatea maghiară, autoritatea prea puternică nu este pe placul oamenilor, indiferent din ce parte vine ea.



"Nici în comunitatea noastră, autoritatea prea pregnantă, puternică nu e pe placul oamenilor, aşa cum nu e nici la români, indiferent dacă această autoritate extrem de brutală sau extrem de conturată vine din zona politică sau din zona administrativă sau din zona bisericilor sau de la orice instituţie", a arătat Kelemen Hunor.



Acesta a spus că UDMR a avut mai multe tipuri de mesaje, pentru că a trebuit să acopere o comunitate întreagă, care are opţiuni diverse.



"Noi am avut mai multe tipuri de mesaje fiindcă trebuia să acoperim un electorat, o comunitate care are opţiuni foarte diverse, cum am văzut, cum se ştie şi, din acest punct de vedere, poziţia noastră oficială a fost: mergeţi la vot, folosiţi-vă de dreptul de vot şi spuneţi DA sau NU, în funcţie de conştiinţa fiecăruia, nu am spus că e bine aşa sau e bine altfel. Din acest punct de vedere, eu cred că am avut o poziţie echilibrată şi principială, vorbesc de poziţia oficială a UDMR şi nici nu am încercat să manipulăm într-o parte sau într-o altă parte", a subliniat Kelemen Hunor.

ŞTIRILE ZILEI