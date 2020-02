Kelemen Hunor: Nu poți merge pe vină colectivă la Ditrău, din cauza unui preot exaltat

Reacţii cazul Ditrău

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, că în cazul de la Ditrău nu poate fi pusă o etichetă pe întreaga comunitate.

„Noi am avut încă de miercurea trecută o reacție corectă în ceea ce privește situația din Ditrău, și parlamentarii noștri din zonă și organizația națională, prin care am respins orice formă de propagare a urii și am spus că trebuie să ne calmăm, să păstrăm normalitatea și să nu permitem nicio formă de extermism. Mă surprinde că o parte a presei și anumiți politicieni amplifică această poveste, fiindcă în momentul în care sunt 150 de oameni nu poți pune eticheta pe o întreagă comunitate și nu poți merge pe direcția vinei colective la Ditrău, din cauza unui preot exaltat și a unor persoane care au o poziție care nu poate fi acceptată și susținută. Le transmit locuitorilor din Ditrău să rămână calmi, să nu accepte manipularea și nicio formă de extremism”, a spus Kelemen.

Liderul UDMR a susținut că nu trebuie învinovățită întreaga comunitate din Ditrău, avertizând că dacă cineva merge pe varianta că maghiarii sunt extremiști, că UDMR este extremist, greșește fundamental.

„Nu va găsi nimeni în programul nostru și nici în declarațiile noastre că am susține așa ceva. Fenomenul este mult mai complex și trebuie excluse din start aceste forme de excludere și resping categoric vina colectivă, care nu duce nicăieri. Poate avem de-a face cu un patron mai lacom, mai dur, pe de-o parte, iar de cealaltă parte avem niște oameni lezați, dar nu este caracteristic ceea ce s-a întâmplat pentru întreaga comunitate și deloc pentru UDMR. Cei doi muncitori din Sri Lanka nu sunt migranți ilegali, ei au venit cu acte în regulă să muncească, e nevoie de forță de muncă și sunt bineveniți”, a menționat președintele Uniunii.

Peste 300 de persoane au participat, sâmbătă, la Căminul Cultural din Ditrău, la o adunare populară unde s-a discutat situația angajării celor doi cetățeni din Sri Lanka la brutăria din comună. Oamenii au insistat că nu vor emigranți în satul lor.

Firma are peste 90 de angajați, din care 18 sunt localnici, din Ditrău, iar restul din zonă, iar pentru că mai aveau nevoie de personal și nu găseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, însă oamenii s-au arătat nemulțumiți deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranți ilegali și s-au temut că vor crea probleme.

Sursa: Mediafax

