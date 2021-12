Kelemen Hunor confirmă la TVR întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis a liderilor din coaliție. "Era o invitație încă de săptămâna trecută. (...) Adevărul este că nu ne-am certat. Asta este important"

"N-are legătură una cu alta", a declarat Kelemen Hunor, referindu-se la ședința coaliției și la întâlnirea cu șeful statului.

"Noi ieri am avut o ședință a coaliției, de fapt prima ședință a coaliției după învestirea guvernului, am stat până pe la ora 22.00 aseară, nu am terminat discuțiile, și am spus că astăzi ne vedem la ora 15.00, dacă nu mă înșel, și continuăm discuțiile, ceea ce este absolut normal. Era o invitație din partea președintelui încă de săptămâna trecută. Dacă nu mă înșel, pe 2 decembrie ne-a invitat pentru ziua de azi, la o discuție. Astfel de discuții au fost și în vechea coaliție, cu USR-ul, o dată la două, trei săptămâni, o dată la lună ne vedeam, de obicei seara, la o discuție cu președintele. Deci lucrurile s-au întâlnit", a explicat președintele UDMR.

"Astăzi noi am avut o discuție în coaliție, mâine iarăși vom avea o ședință a coaliției, fiindcă vineri încercăm să adoptăm ordonanța de urgență legat de PNRR privind mecanismele financiare și celelalte aspecte legate de procedurile prin care putem implementa Planul Național de Reziliență și acolo mai sunt niște discuții și luni iarăși vom avea o altă discuție obișnuită a coaliției. Noi am stabilit că în fiecare luni ne vedem, dar dacă este necesar, atunci ne vedem și pe parcursul săptămânii", a adăugat Kelemen Hunor.

"În acest moment discutăm de buget, discutăm de PNRR, este adevărat, discutăm de prefecți, de subprefecți, care încă nu au fost discutate înainte de formarea guvernului și acest lucru necesită timp. Noi, când trebuia să plecăm, ne-am ridicat cu toții, și premierul Ciucă, și președinții partidelor din coaliție, și am plecat, colegii noștri au rămas acolo, au mai discutat până pe la ora 20.00, și uite așa s-a întâmplat. Eu nu pot, ce să fac eu cu speculațiile din presă, că nu ne-am certat, adevărul este că nu ne-am certat. Asta este important. Și lucrul cel mai important că în această perioadă vom avea foarte multe întâlniri în coaliție fiindcă trebuie să ne pregătim și pentru buget, vrem să avem buget înaintea sfârșitului anului și vor fi discuții, dar asta e absolut normal, absolut firesc", a detaliat el.

Întrebat care au fost temele de discuție cu președintele, Kelemen Hunor a subliniat că președintele a vrut să știe care sunt prioritățile pentru perioada următoare. "Nu au fost discuții nici prea, hai să spunem așa, aprofundate, nici discuții lungi, dar probabil că aceste întâlniri vom programa periodic, așa cum am făcut și este normal - făceam și cu președintele Băsescu când eram în coaliție și el era președinte, bănuiesc că făceau cu președintele Iohannis și ceilalți când noi nu eram la guvern dar ei erau, e absolut firesc, fiindcă în România, în acest sistem care nu e nici semi-prezidențial, nu e nici prezidențial, e o struțo-cămilă, președintele are anumite chestiuni legate de executiv, atribuții constituționale, guvernul este guvern, e bine să existe un dialog, e bine să existe o discuție politică, fiindcă, până la urmă, asta facem cu toții", a mai spus liderul UDMR.

"Nu pot eu să spun mai mult de aceste discuții, dar au fost discuții legate de necesitățile, prioritățile populației și ce credem noi că trebuie făcut foarte, foarte rapid", a răspuns el, la insistențele Roxanei Zamfirescu, jurnalist TVR.

