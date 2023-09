Kelemen Hunor: Comisia Europeană ar trebui să aibă o putere mai mare legat de ceea ce face Austria

Kelemen Hunor / FOTO: Autor: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Legat de Schengen, Comisia ar trebui să aibă o putere mult mai mare legat de ceea ce face Austria. Dacă doreşte Comisia (ca România să fie acceptată în spaţiul Schengen), doreşte Parlamentul (European) şi doreşte marea majoritate a statelor membre este inacceptabil ce face Austria cu România. După mai bine de 12 ani de când noi îndeplinim criteriile este inacceptabil şi trebuie o intervenţie fermă", a afirmat Kelemen Hunor, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că "să fii patriot" înseamnă să ţii cont de interesele României în Comisia Europeană şi în Consiliul European.

"Şi Austria are interese, chestia asta cu migraţia şi că nu funcţionează sistemul informatic pentru Schengen nu poate să convingă pe nimeni. De aceea, eu cred că, acolo unde are Austria interese, noi trebuie să fim extrem de fermi şi extrem de hotărâţi şi să spunem - oameni buni, ori acceptăm ceea ce e de acceptat, dacă nu acceptaţi voi că noi am îndeplinit criteriile şi trebuie să intrăm în spaţiul Schengen, atunci discuţiile trebuie purtate mai hotărât şi mai puternic ţinând cont de interesele României", a menţionat liderul UDMR.

Premierul Marcel Ciolacu a avut, marţi, o întâlnire, la Palatul Parlamentului, cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi deputaţii şi senatorii acestei formaţiuni.

Potrivit unor surse politice, prim-ministrul a explicat reprezentanţilor UDMR măsurile fiscale pe care Guvernul urmează să îşi asume răspunderea.

Alături de Ciolacu la această întâlnire au fost prezenţi ministrul de Finanţe, Marcel Boloş, şi vicepremierul Marian Neacşu.

ŞTIRILE ZILEI